Текслер предложил изменить модель управления Челябинской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Челябинской области Алексей Текслер сообщил о решении разделить должности губернатора и председателя правительства региона.

Председатель правительства будет заниматься исполнением бюджета, реализацией государственных программ и организацией исполнения поручений губернатора.

Для реализации изменений потребуется внести соответствующие поправки в устав области.

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июн - РИА Новости. Должности губернатора Челябинской области и председателя правительства региона будут разделены, сообщил глава региона Алексей Текслер.

"Я принял решение о переходе к модели управления регионом, в котором полномочия губернатора области и председателя правительства региона будут разделены. В связи с этим будет учреждена должность председателя правительства Челябинской области , который сконцентрируется на текущих вопросах", - сказал глава региона в обращении к депутатам заксобрания Челябинской области.

Текслер уточнил, что председатель правительства будет заниматься исполнением принятого бюджета, реализацией утвержденных государственных программ и организацией исполнения поручений губернатора.

"Юридически это потребует внесения изменений в устав области. Соответствующий законопроект будет внесен после обращения. Прошу, коллеги-депутаты, это оперативно рассмотреть и поддержать", - добавил он.

Глава региона пояснил, что за последние годы Челябинская область прошла большой путь, был заложен серьезный фундамент для дальнейшего развития региона.