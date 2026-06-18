Текслер предложил изменить модель управления Челябинской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Челябинской области Алексей Текслер сообщил о решении разделить должности губернатора и председателя правительства региона.
- Председатель правительства будет заниматься исполнением бюджета, реализацией государственных программ и организацией исполнения поручений губернатора.
- Для реализации изменений потребуется внести соответствующие поправки в устав области.
ЧЕЛЯБИНСК, 18 июн - РИА Новости. Должности губернатора Челябинской области и председателя правительства региона будут разделены, сообщил глава региона Алексей Текслер.
"Я принял решение о переходе к модели управления регионом, в котором полномочия губернатора области и председателя правительства региона будут разделены. В связи с этим будет учреждена должность председателя правительства Челябинской области, который сконцентрируется на текущих вопросах", - сказал глава региона в обращении к депутатам заксобрания Челябинской области.
Текслер уточнил, что председатель правительства будет заниматься исполнением принятого бюджета, реализацией утвержденных государственных программ и организацией исполнения поручений губернатора.
"Юридически это потребует внесения изменений в устав области. Соответствующий законопроект будет внесен после обращения. Прошу, коллеги-депутаты, это оперативно рассмотреть и поддержать", - добавил он.
Глава региона пояснил, что за последние годы Челябинская область прошла большой путь, был заложен серьезный фундамент для дальнейшего развития региона.
"Сейчас важно смотреть в будущее. Будущее нельзя построить с целью доработать до ближайшей пятницы, будущее требует более слаженной и четкой, в определенной мере самоотверженной работы всех органов власти региона, муниципалитетов, бизнеса, всего общества", - сказал губернатор.
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