Рейтинг@Mail.ru
Текслер предложил изменить модель управления Челябинской областью - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 18.06.2026
Текслер предложил изменить модель управления Челябинской областью

Текслер: главы Челябинской области и правительства региона будут разделены

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкАлексей Текслер
Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Алексей Текслер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Челябинской области Алексей Текслер сообщил о решении разделить должности губернатора и председателя правительства региона.
  • Председатель правительства будет заниматься исполнением бюджета, реализацией государственных программ и организацией исполнения поручений губернатора.
  • Для реализации изменений потребуется внести соответствующие поправки в устав области.
ЧЕЛЯБИНСК, 18 июн - РИА Новости. Должности губернатора Челябинской области и председателя правительства региона будут разделены, сообщил глава региона Алексей Текслер.
"Я принял решение о переходе к модели управления регионом, в котором полномочия губернатора области и председателя правительства региона будут разделены. В связи с этим будет учреждена должность председателя правительства Челябинской области, который сконцентрируется на текущих вопросах", - сказал глава региона в обращении к депутатам заксобрания Челябинской области.
ПМЭФ-2026, Стенд Челябинской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Челябинская область планирует подписать соглашения на 50 миллиардов рублей
3 июня, 18:25
Текслер уточнил, что председатель правительства будет заниматься исполнением принятого бюджета, реализацией утвержденных государственных программ и организацией исполнения поручений губернатора.
"Юридически это потребует внесения изменений в устав области. Соответствующий законопроект будет внесен после обращения. Прошу, коллеги-депутаты, это оперативно рассмотреть и поддержать", - добавил он.
Глава региона пояснил, что за последние годы Челябинская область прошла большой путь, был заложен серьезный фундамент для дальнейшего развития региона.
"Сейчас важно смотреть в будущее. Будущее нельзя построить с целью доработать до ближайшей пятницы, будущее требует более слаженной и четкой, в определенной мере самоотверженной работы всех органов власти региона, муниципалитетов, бизнеса, всего общества", - сказал губернатор.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель совета директоров ПАО ММК Виктор Рашников, глава Магнитогорска Сергей Бердников и представитель госкорпорации Ростех, гендиректор АО ВО Тяжпромэкспорт Сергей Егоров - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
В Магнитогорске начали строить многопрофильный медицинский центр
27 февраля, 14:14
 
ПолитикаЧелябинская областьАлексей Текслер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала