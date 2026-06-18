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Доходы бюджета Подмосковья в 2025 году выросли на 11% - РИА Новости, 18.06.2026
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Новости Подмосковья
 
16:59 18.06.2026
Доходы бюджета Подмосковья в 2025 году выросли на 11%

Доходы бюджета Московской области составили 1,252 триллиона рублей

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Доходы бюджета Московской области в прошлом году составили 1 триллион 252 миллиарда рублей — на 11% больше, чем в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов региона.
Расходы достигли 1 триллиона 266 миллиардов рублей, что на 20% превышает прошлогодний показатель. Дефицит бюджета — 14 миллиардов рублей.
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Собственные доходы региона в прошлом году составили 1 триллион 119 миллиардов рублей — на 10% больше, чем в 2024 году. Плановые показатели по доходам выполнены полностью.
Основной прирост дал налог на доходы физических лиц: он принес 435 миллиардов рублей, что на 13% выше уровня 2024 года. Рост связан с увеличением среднемесячной зарплаты на 18,1% и фонда оплаты труда на 21,7%.
Налог на прибыль организаций пополнил бюджет на 379 миллиардов рублей — на 2% больше, чем годом ранее.
Неналоговые доходы выросли на 44% и достигли 70 миллиардов рублей. Этому способствовали доходы от размещения временно свободных средств бюджета (сказалась высокая ключевая ставка Банка России), а также поступления со штрафов и пени.
Безвозмездные поступления составили 133 миллиарда рублей — на 22% больше, чем в 2024 году. Из них 104 миллиарда пришли из федерального бюджета, в основном на развитие дорожной инфраструктуры.
Расходы на государственные программы в 2025 году достигли 1 триллиона 247 миллиардов рублей (95% от плана). При этом 12 из 19 программ выполнены на 99–100%.
По сравнению с предыдущим годом программные расходы выросли на 20%, или на 209 миллиардов рублей. Наибольший прирост финансирования пришелся на цифровизацию, развитие дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
В 2025 году Подмосковье снизило долговую нагрузку и сохранило высокое кредитное качество бюджета. Государственный долг региона — 165 миллиардов рублей, что на 60 миллиардов (27%) меньше, чем годом ранее. Долговая нагрузка сократилась с 22,1% до 14,7%.
Долговой портфель устойчив: 89% обязательств — бюджетные кредиты, 11% — ценные бумаги. Средневзвешенная ставка по долгу — 1,6%.
Промышленное производство выросло на 5,5%, обрабатывающий сектор — на 6,5%. Строительство тоже показало рост: объем выполненных работ увеличился на 10,8% за счет инфраструктурных проектов, нежилых объектов и инженерных коммуникаций.
Инвестиции в основной капитал выросли на 4%. Объем платных услуг вырос на 2,5%, среднемесячная зарплата — на 18,1%. Уровень безработицы в области составил 1,6%.
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