Доходы бюджета Подмосковья в 2025 году выросли на 11%

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Доходы бюджета Московской области в прошлом году составили 1 триллион 252 миллиарда рублей — на 11% больше, чем в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов региона.

Расходы достигли 1 триллиона 266 миллиардов рублей, что на 20% превышает прошлогодний показатель. Дефицит бюджета — 14 миллиардов рублей.

Собственные доходы региона в прошлом году составили 1 триллион 119 миллиардов рублей — на 10% больше, чем в 2024 году. Плановые показатели по доходам выполнены полностью.

Основной прирост дал налог на доходы физических лиц: он принес 435 миллиардов рублей, что на 13% выше уровня 2024 года. Рост связан с увеличением среднемесячной зарплаты на 18,1% и фонда оплаты труда на 21,7%.

Налог на прибыль организаций пополнил бюджет на 379 миллиардов рублей — на 2% больше, чем годом ранее.

Неналоговые доходы выросли на 44% и достигли 70 миллиардов рублей. Этому способствовали доходы от размещения временно свободных средств бюджета (сказалась высокая ключевая ставка Банка России), а также поступления со штрафов и пени.

Безвозмездные поступления составили 133 миллиарда рублей — на 22% больше, чем в 2024 году. Из них 104 миллиарда пришли из федерального бюджета, в основном на развитие дорожной инфраструктуры.

Расходы на государственные программы в 2025 году достигли 1 триллиона 247 миллиардов рублей (95% от плана). При этом 12 из 19 программ выполнены на 99–100%.

По сравнению с предыдущим годом программные расходы выросли на 20%, или на 209 миллиардов рублей. Наибольший прирост финансирования пришелся на цифровизацию, развитие дорожной сети и инженерной инфраструктуры.

В 2025 году Подмосковье снизило долговую нагрузку и сохранило высокое кредитное качество бюджета. Государственный долг региона — 165 миллиардов рублей, что на 60 миллиардов (27%) меньше, чем годом ранее. Долговая нагрузка сократилась с 22,1% до 14,7%.

Долговой портфель устойчив: 89% обязательств — бюджетные кредиты, 11% — ценные бумаги. Средневзвешенная ставка по долгу — 1,6%.

Промышленное производство выросло на 5,5%, обрабатывающий сектор — на 6,5%. Строительство тоже показало рост: объем выполненных работ увеличился на 10,8% за счет инфраструктурных проектов, нежилых объектов и инженерных коммуникаций.