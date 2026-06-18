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Глава МИД Турции высоко оценил взаимодействие с Россией - РИА Новости, 18.06.2026
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06:13 18.06.2026
Глава МИД Турции высоко оценил взаимодействие с Россией

Фидан: в отношениях Турции и России нет препятствий для совместной работы

© Фото представлено пресс-службой МИД ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото представлено пресс-службой МИД Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил об отсутствии серьезных претензий и препятствий для совместной работы в отношениях Анкары и Москвы.
  • Хакан Фидан отметил, что в ходе визита в РФ убедился в стремлении обеих стран к сотрудничеству во всех возможных областях.
  • Глава МИД Турции также отметил, что ознакомился с позицией Москвы по урегулированию конфликта на Украине и заметил, что она не изменилась.
АНКАРА, 18 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в отношениях Анкары и Москвы нет вопросов, вызывающих претензии и препятствия для совместной работы.
Фидан находился с визитом в РФ 16-17 июня, в среду в Казани президент РФ Владимир Путин провел с ним переговоры.
Встреча Путина с главой турецкого МИД Фиданом - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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"Если проанализировать содержание переговоров, то можно увидеть, что мы затрагиваем чрезвычайно сложные и глубокие темы. Обе стороны излагают свои позиции. Мы наладили с россиянами совершенно особые отношения: даже в тех случаях, когда у нас возникали очень серьезные проблемы, нам удавалось наладить сотрудничество и укрепить доверие", - приводит слова Фидана газета Türkıye.
"В ходе всех этих переговоров (в РФ - ред.) мы убедились в следующем: никаких препятствий для совместной работы в сфере двусторонних отношений и по региональным вопросам нет. В двусторонних отношениях нет вопросов, вызывающих серьезные претензии. Обе страны стремятся к сотрудничеству во всех возможных областях. Мы также выяснили мнение наших деловых кругов. Их впечатления совпадают с нашими", - сказал Фидан.
Глава МИД Турции также отметил, что ознакомился с позицией Москвы по урегулированию конфликта на Украине.
"В ходе моих контактов в России я заметил, что позиция российских властей по вопросу Украины не изменилась", - приводит издание слова Фидана.
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