Глава МИД Турции высоко оценил взаимодействие с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил об отсутствии серьезных претензий и препятствий для совместной работы в отношениях Анкары и Москвы.

Хакан Фидан отметил, что в ходе визита в РФ убедился в стремлении обеих стран к сотрудничеству во всех возможных областях.

Глава МИД Турции также отметил, что ознакомился с позицией Москвы по урегулированию конфликта на Украине и заметил, что она не изменилась.

АНКАРА, 18 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в отношениях Анкары и Москвы нет вопросов, вызывающих претензии и препятствия для совместной работы.

"Если проанализировать содержание переговоров, то можно увидеть, что мы затрагиваем чрезвычайно сложные и глубокие темы. Обе стороны излагают свои позиции. Мы наладили с россиянами совершенно особые отношения: даже в тех случаях, когда у нас возникали очень серьезные проблемы, нам удавалось наладить сотрудничество и укрепить доверие", - приводит слова Фидана газета Türkıye.

"В ходе всех этих переговоров (в РФ - ред.) мы убедились в следующем: никаких препятствий для совместной работы в сфере двусторонних отношений и по региональным вопросам нет. В двусторонних отношениях нет вопросов, вызывающих серьезные претензии. Обе страны стремятся к сотрудничеству во всех возможных областях. Мы также выяснили мнение наших деловых кругов. Их впечатления совпадают с нашими", - сказал Фидан.

Глава МИД Турции также отметил, что ознакомился с позицией Москвы по урегулированию конфликта на Украине