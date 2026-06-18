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Пивоваров рассказал об известных людях, болеющих за "Динамо" - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Футбол
 
12:09 18.06.2026
Пивоваров рассказал об известных людях, болеющих за "Динамо"

Пивоваров заявил, что "Динамо" представляет из себя больше, чем просто футбол

© Фото : ФК "Зенит"Павел Пивоваров
Павел Пивоваров - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : ФК "Зенит"
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что столичный клуб представляет из себя больше, чем просто футбол.
В четверг в Москве прошла презентация книги болельщиков "Динамо" "Боль и верность".
"Динамо" - это больше, чем футбол, и мы много делаем для того, чтобы футбольный клуб вернулся в культурную повестку Москвы. Мы знаем, что у "Динамо" богатая история, за "Динамо" всю историю клуба болеют творческие люди. И то, что происходит сейчас, когда современные творческие люди, артисты, писатели, блогеры, драматурги, композиторы приходят на "Динамо", приводят своих подруг, друзей, детей и родителей, - это нас очень радует. Аудитория у клуба благодаря этому растет не только количественно, но и качественно", - сказал Пивоваров на презентации книги.
В прошлом сезоне "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В Кубке России "бело-голубые" дошли до финала пути РПЛ, где уступили "Краснодару" в серии пенальти.
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