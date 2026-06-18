Пивоваров рассказал об известных людях, болеющих за "Динамо"

"Динамо" - это больше, чем футбол, и мы много делаем для того, чтобы футбольный клуб вернулся в культурную повестку Москвы. Мы знаем, что у "Динамо" богатая история, за "Динамо" всю историю клуба болеют творческие люди. И то, что происходит сейчас, когда современные творческие люди, артисты, писатели, блогеры, драматурги, композиторы приходят на "Динамо", приводят своих подруг, друзей, детей и родителей, - это нас очень радует. Аудитория у клуба благодаря этому растет не только количественно, но и качественно", - сказал Пивоваров на презентации книги.