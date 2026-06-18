Новые законы по поддержке бойцов СВО приняли в Калужской области

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Новые законы в части поддержки участников специальной военной операции (СВО) приняли на сессии Законодательного собрания Калужской области, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"Мы продлили срок предоставления повышенной выплаты гражданам, которые поступают на военную службу по контракту еще на месяц – до 31 июля. Ее размер – 2,5 миллиона рублей" , — приводит пресс-служба слова председателя Заксобрания Геннадия Новосельцева.

Он добавил, что все заключившие контракт с Минобороны получают федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей и еще не менее 100 тысяч – от муниципалитетов.

Выплату участникам СВО и семьям погибших бойцов взамен полагающегося им по закону земельного участка повысили до 200 тысяч рублей.

"До этого размер выплаты равнялся 150 тысяч рублей", — подчеркнул Новосельцев.