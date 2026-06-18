Новые законы по поддержке бойцов СВО приняли в Калужской области

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Новые законы в части поддержки участников специальной военной операции (СВО) приняли на сессии Законодательного собрания Калужской области, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Мы продлили срок предоставления повышенной выплаты гражданам, которые поступают на военную службу по контракту еще на месяц – до 31 июля. Ее размер – 2,5 миллиона рублей" , — приводит пресс-служба слова председателя Заксобрания Геннадия Новосельцева.
Он добавил, что все заключившие контракт с Минобороны получают федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей и еще не менее 100 тысяч – от муниципалитетов.
Выплату участникам СВО и семьям погибших бойцов взамен полагающегося им по закону земельного участка повысили до 200 тысяч рублей.
"До этого размер выплаты равнялся 150 тысяч рублей", — подчеркнул Новосельцев.
Он напомнил, что право на получение земельного участка или денежной компенсации имеют ветераны боевых действий, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами России за участие в СВО, а также члены семей погибших бойцов, которые были удостоены таких наград.
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17 апреля, 10:11