Величие Месси и смех над Роналду: чем запомнился первый тур ЧМ-2026

Автор РИА Новости Спорт делится пятью наблюдениями после первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Много осечек топов

Да, добыли три очка немцы и французы, аргентинцы и англичане. Получили похвалу хозяева США и Мексика, а также скандинавы — шведы и норвежцы с Эрлингом Холандом, в первом же матче на мундиале оформившим дубль.

Но сколько неожиданных результатов! Бразилия и Португалия провалили старт ЧМ, сыграв вничью с Марокко и ДР Конго соответственно с одинаковым счетом 1:1 ("пентакампеонам" не помогли даже чемпионы России из "Зенита" Дуглас Сантос и Луис Энрике). Нидерландцы дважды вели, но упустили победу над Японией (2:2), а совсем не праймовая Бельгия закатила один Египту благодаря вышедшему на замену Ромелу Лукаку (1:1).

Помимо этого, со знаком "минус" удивили сборные Турции (поражение от австралийцев) и Швейцарии (ничья с Катаром).

Причины такого тренда понятны: в меньшей степени сказывается жаркий климат, в большей — тяжелейший сезон-2025/26, который не мог не ударить по форме лучших футболистов планеты.

Испанский провал — пока главная сенсация

И главное разочарование старта ЧМ-2026, потому что такой унылой и безыдейной сборную Испании никто не ожидал увидеть. Действующие победители чемпионата Европы, фавориты №1 нынешнего мундиаля за 90 минут так и не смогли взломать оборону и вратаря Кабо-Верде. Все предвкушали разгром дебютанта, а в итоге — неожиданные 0:0 и ожидаемые насмешки над Ламином Ямалем и компанией.

« "Первый матч на чемпионате мира, и мы зарабатываем очко. Знаем, что это долгое соревнование и наша цель все еще далеко. Будем продолжать работать. Все сложится так, как мы хотим, не сомневайтесь", — оправдался Ямаль в соцсетях.

Мбаппе продолжает погоню за Месси

Бедный Килиан! Француз провел шикарный матч против сенегальцев, в котором оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды. Но прошло несколько часов, и уже Лионель Месси сделал хет-трик в матче с Алжиром и стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ. Теперь у "величайшего" 16 голов на мундиалях, столько же у немца Мирослава Клозе. Уже в следующем матче герой ЧМ-2022, приехавший на свое шестое мировое первенство, может стать единоличным лидером в легендарной компании:

16 — ЛИОНЕЛЬ МЕССИ;

16 — Мирослав Клозе;

15 — Роналдо;

14 — КИЛИАН МБАППЕ;

14 — Герд Мюллер;

13 — Жюст Фонтен.

Ну а молодому Мбаппе остается немного поднапрячься, ведь он отстает от Лео всего на два мяча, а впереди (возможно) — еще не один мундиаль.

Роналду тонет в лавине хейта

Пока вечный соперник Лео купается в фанатском обожании, Криштиану Роналду не может забить ДР Конго. Накануне пятикратный обладатель "Золотого мяча" и его сборная Португалии сыграли вничью с африканцами, а сам 41-летний капитан просто потерялся на поле. Тренер Роберто Мартинес не решился менять легенду, на что получил от иконы "красно-зеленых" ноль голов и ассистов, ноль ударов в створ, ноль созданных опасных моментов… В общем, сплошные нули.

Также статистический портал Opta подсчитал, что Роналду не забивает уже в десяти матчах на крупных международных турнирах кряду. Неужели старость?

« "Это не то начало, на которое мы рассчитывали, однако до конца еще далеко. Не унываем и сосредотачиваемся на следующем матче", – написал Роналду после сенсационной потери очков.

Рождение новой звезды мундиаля

Вратарь Возинья в одночасье стал одной из главных спортивных знаменитостей в мире. В матче с испанцами он сделал семь сейвов и подарил своей команде первое заработанное очко на мундиале. Так еще и в матче против действующих чемпионов Европы! В соцсетях перформанс 40-летнего голкипера, ставшего лучшим игроком встречи, вызвал настоящий пожар: пользователи начали активно подписываться на кабовердианца, и теперь показатель его аудитории перевалил за 13 миллионов.