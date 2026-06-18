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Величие Месси и смех над Роналду: чем запомнился первый тур ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
09:10 18.06.2026 (обновлено: 16:14 18.06.2026)
Величие Месси и смех над Роналду: чем запомнился первый тур ЧМ-2026

На ЧМ-2026 по футболу завершился первый тур группового этапа

© REUTERS / Bernadett SzaboСборная Аргентины на ЧМ-2026
Сборная Аргентины на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© REUTERS / Bernadett Szabo
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Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
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Автор РИА Новости Спорт делится пятью наблюдениями после первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Много осечек топов

Да, добыли три очка немцы и французы, аргентинцы и англичане. Получили похвалу хозяева США и Мексика, а также скандинавы — шведы и норвежцы с Эрлингом Холандом, в первом же матче на мундиале оформившим дубль.
Но сколько неожиданных результатов! Бразилия и Португалия провалили старт ЧМ, сыграв вничью с Марокко и ДР Конго соответственно с одинаковым счетом 1:1 ("пентакампеонам" не помогли даже чемпионы России из "Зенита" Дуглас Сантос и Луис Энрике). Нидерландцы дважды вели, но упустили победу над Японией (2:2), а совсем не праймовая Бельгия закатила один Египту благодаря вышедшему на замену Ромелу Лукаку (1:1).
Помимо этого, со знаком "минус" удивили сборные Турции (поражение от австралийцев) и Швейцарии (ничья с Катаром).
Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Бразилия опозорилась без Неймара: чудом удержала ничью в первом матче на ЧМ
14 июня, 03:25
Причины такого тренда понятны: в меньшей степени сказывается жаркий климат, в большей — тяжелейший сезон-2025/26, который не мог не ударить по форме лучших футболистов планеты.

Испанский провал — пока главная сенсация

И главное разочарование старта ЧМ-2026, потому что такой унылой и безыдейной сборную Испании никто не ожидал увидеть. Действующие победители чемпионата Европы, фавориты №1 нынешнего мундиаля за 90 минут так и не смогли взломать оборону и вратаря Кабо-Верде. Все предвкушали разгром дебютанта, а в итоге — неожиданные 0:0 и ожидаемые насмешки над Ламином Ямалем и компанией.
«

"Первый матч на чемпионате мира, и мы зарабатываем очко. Знаем, что это долгое соревнование и наша цель все еще далеко. Будем продолжать работать. Все сложится так, как мы хотим, не сомневайтесь", — оправдался Ямаль в соцсетях.

Футболисты сборной Испании в матче против Кабо-Верде - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Не спас даже Ямаль: Испания опозорилась в первом матче на ЧМ-2026
15 июня, 22:00

Мбаппе продолжает погоню за Месси

Бедный Килиан! Француз провел шикарный матч против сенегальцев, в котором оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды. Но прошло несколько часов, и уже Лионель Месси сделал хет-трик в матче с Алжиром и стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ. Теперь у "величайшего" 16 голов на мундиалях, столько же у немца Мирослава Клозе. Уже в следующем матче герой ЧМ-2022, приехавший на свое шестое мировое первенство, может стать единоличным лидером в легендарной компании:
  • 16 — ЛИОНЕЛЬ МЕССИ;
  • 16 — Мирослав Клозе;
  • 15 — Роналдо;
  • 14 — КИЛИАН МБАППЕ;
  • 14 — Герд Мюллер;
  • 13 — Жюст Фонтен.
Ну а молодому Мбаппе остается немного поднапрячься, ведь он отстает от Лео всего на два мяча, а впереди (возможно) — еще не один мундиаль.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Великий Месси в одиночку уничтожил Алжир на ЧМ. Сделал хет-трик в 38 лет!
17 июня, 08:00

Роналду тонет в лавине хейта

Пока вечный соперник Лео купается в фанатском обожании, Криштиану Роналду не может забить ДР Конго. Накануне пятикратный обладатель "Золотого мяча" и его сборная Португалии сыграли вничью с африканцами, а сам 41-летний капитан просто потерялся на поле. Тренер Роберто Мартинес не решился менять легенду, на что получил от иконы "красно-зеленых" ноль голов и ассистов, ноль ударов в створ, ноль созданных опасных моментов… В общем, сплошные нули.
Также статистический портал Opta подсчитал, что Роналду не забивает уже в десяти матчах на крупных международных турнирах кряду. Неужели старость?
«
"Это не то начало, на которое мы рассчитывали, однако до конца еще далеко. Не унываем и сосредотачиваемся на следующем матче", – написал Роналду после сенсационной потери очков.
Криштиану Роналду и игроки сборной Португалии - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Месси - 3, Роналду - 0: Португалия не готова к старту ЧМ-2026
17 июня, 22:10

Рождение новой звезды мундиаля

Вратарь Возинья в одночасье стал одной из главных спортивных знаменитостей в мире. В матче с испанцами он сделал семь сейвов и подарил своей команде первое заработанное очко на мундиале. Так еще и в матче против действующих чемпионов Европы! В соцсетях перформанс 40-летнего голкипера, ставшего лучшим игроком встречи, вызвал настоящий пожар: пользователи начали активно подписываться на кабовердианца, и теперь показатель его аудитории перевалил за 13 миллионов.
Забавно, что в настоящий момент из-за истекшего соглашения с малоизвестным португальским клубом "Шавиш" Возинья остается безработным.
Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Восхитил Акинфеева и превзошел Овечкина: герой ЧМ прославился за один вечер
16 июня, 16:05
 
ФутболСпортАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортЧМ по футболу 2026Лионель МессиКриштиану РоналдуПортугалияАргентинаИспанияКабо-ВердеФранцияКилиан МбаппеБразилияБельгияНидерландыТурцияШвейцария
 
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