Сборная Чехии сыграла вничью с командой ЮАР в матче ЧМ-2026

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сборные Чехии и ЮАР по футболу сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в США, Канаде и Мексике.

Встреча группы А, которая прошла в американской Атланте, завершилась со счетом 1:1. В составе сборной Чехии мяч забил Михал Садилек (6-я минута). Автором ответного гола стал реализовавший пенальти Тебохо Мокоэна (83).

Сборные Чехии и ЮАР потерпели поражения в первых матчах на текущем турнире. Чехи со счетом 1:2 уступили команде Южной Кореи, а сборная ЮАР проиграла хозяевам турнира мексиканцам - 0:2.

В третьем туре команда Чехии 24 июня сыграет против сборной Мексики, а команда ЮАР в тот же день встретится с южнокорейцами.