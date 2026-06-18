Сборная Чехии сыграла вничью с командой ЮАР в матче ЧМ-2026

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сборные Чехии и ЮАР по футболу сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы А, которая прошла в американской Атланте, завершилась со счетом 1:1. В составе сборной Чехии мяч забил Михал Садилек (6-я минута). Автором ответного гола стал реализовавший пенальти Тебохо Мокоэна (83).
18 июня 2026 • начало в 19:00
Завершен
06’ • Михал Садилек
83’ • Тебохо Мокуна (П)
Сборные Чехии и ЮАР потерпели поражения в первых матчах на текущем турнире. Чехи со счетом 1:2 уступили команде Южной Кореи, а сборная ЮАР проиграла хозяевам турнира мексиканцам - 0:2.
В третьем туре команда Чехии 24 июня сыграет против сборной Мексики, а команда ЮАР в тот же день встретится с южнокорейцами.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.