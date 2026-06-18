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Сборная Чехии сыграла вничью с командой ЮАР в матче ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Футбол
 
21:08 18.06.2026 (обновлено: 21:17 18.06.2026)
Сборная Чехии сыграла вничью с командой ЮАР в матче ЧМ-2026

Чехия и ЮАР сыграли вничью 1:1 в матче чемпионата мира по футболу

© REUTERS / Claudia GrecoФутболист сборной ЮАР Тебохо Мокуна
Футболист сборной ЮАР Тебохо Мокуна - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© REUTERS / Claudia Greco
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сборные Чехии и ЮАР по футболу сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы А, которая прошла в американской Атланте, завершилась со счетом 1:1. В составе сборной Чехии мяч забил Михал Садилек (6-я минута). Автором ответного гола стал реализовавший пенальти Тебохо Мокоэна (83).
ЧМ по футболу 2026
18 июня 2026 • начало в 19:00
Завершен
Чехия
1 : 1
ЮАР
06‎’‎ • Михал Садилек
(Александр Сойка)
83‎’‎ • Тебохо Мокуна (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборные Чехии и ЮАР потерпели поражения в первых матчах на текущем турнире. Чехи со счетом 1:2 уступили команде Южной Кореи, а сборная ЮАР проиграла хозяевам турнира мексиканцам - 0:2.
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В третьем туре команда Чехии 24 июня сыграет против сборной Мексики, а команда ЮАР в тот же день встретится с южнокорейцами.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
 
ФутболЧМ по футболу 2026ЧехияЮАРМексикаЮжная Корея
 
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