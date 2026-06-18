Буддийские монахи из Юго-Восточной Азии приедут на ретриты в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Буддийские монахи из Таиланда, Мьянмы, Камбоджи и других стран Юго-Восточной Азии приедут в Россию в июле для общих ретритов, рассказал глава Центрального духовного управления буддистов Сергей Киришов (геше Йонтен).
- Несмотря на различия в традициях, отметил он, российские буддисты и монахи из Юго-Восточной Азии активно взаимодействуют и проводят совместные ретриты для преподавания медитаций.
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Буддийские монахи из Юго-Восточной Азии приедут в Россию в июле для общих ретритов, сказал на форуме Россия – АСЕАН в Казани глава Центрального духовного управления буддистов, член совета при президенте Российской Федерации по взаимодействию с религиозными объединениями Сергей Киришов (геше Йонтен).
"В июле уже к нам едут монахи из Таиланда, Мьянмы, Камбоджи и других стран для совместного большого мероприятия, совместных ретритов. Несмотря на то, что в Юго-Восточной Азии в основном исповедуется буддизм традиции Тхеравада, это так называемый южный буддизм, а у нас в России традиционна Махаяна – это не мешает нам активно взаимодействовать. Сейчас у нас активно развиваются совместные ретриты для преподавания медитаций наших буддистов в России", – сказал он.
Российские буддисты, считает он, могут передавать верующим стран Юго-Восточной Азии свой уникальный опыт и практику государственно-конфессиональных отношений, которые Киришов назвал лучшими в мире.
Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани. РИА Новости – информационный партнер форума.