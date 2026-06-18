Ковальчук обсудил с Валуевым создание Академии женского бокса в Брянске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук обсудил с депутатом Госдумы Николаем Валуевым создание первой в России Академии женского бокса.
- Уже выделен участок под строительство академии, и планируется реализация проекта с привлечением средств по федеральной программе.
БРЯНСК, 18 июн - РИА Новости. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук рассказал, что обсудил с депутатом Госдумы Николаем Валуевым создание первой в России Академии женского бокса.
"С депутатом Госдумы, руководителем Федерации бокса Брянской области, чемпионом мира и России Николаем Сергеевичем Валуевым обсудили открытие в Брянске первой в стране Академии женского бокса", - написал Ковальчук на платформе "Макс".
По словам врио губернатора, уже выделен участок под строительство.
"Готовы взять на себя вопросы, связанные с подготовкой площадки и подключением к сетям, и реализовать проект с привлечением средств по федеральной программе", - добавил Ковальчук.
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