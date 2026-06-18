Ковальчук обсудил с Валуевым создание Академии женского бокса в Брянске

БРЯНСК, 18 июн - РИА Новости. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук рассказал, что обсудил с депутатом Госдумы Николаем Валуевым создание первой в России Академии женского бокса.

По словам врио губернатора, уже выделен участок под строительство.

"Готовы взять на себя вопросы, связанные с подготовкой площадки и подключением к сетям, и реализовать проект с привлечением средств по федеральной программе", - добавил Ковальчук.