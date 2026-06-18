Британия передаст Украине 150 тысяч БПЛА и 350 ракет ПВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Великобритания предоставит Украине 150 тысяч беспилотных летательных аппаратов к концу года.
- В пакет помощи также войдут 350 ракет для ПВО, включая многоцелевые ракеты «Мартлет», радары и наземные радиолокационные системы.
- Общий объем помощи Киеву составит 752 миллиона фунтов стерлингов, средства будут изъяты из прибыли, полученной за счет замороженных российских активов.
ЛОНДОН, 18 июн - РИА Новости. Великобритания передаст Украине 150 тысяч БПЛА и 350 ракет ПВО до конца года, сообщило в четверг британское министерство обороны.
"Великобритания предоставит Украине 150 000 беспилотных летательных аппаратов к концу года", - говорится в заявлении.
В пакет помощи для Киева также войдут 350 ракет для ПВО, включая многоцелевые ракеты для противовоздушной обороны "Мартлет" (Lightweight Multirole Missile, LMM), радары и наземные радиолокационные системы.
Всего объем помощи Киеву составит 752 миллионов фунтов стерлингов (почти 1 миллиард долларов). Пакет является частью кредита для Киева в размере 2,26 миллиардов фунтов стерлингов, о котором Лондон объявил в 2024 году. Средства Британия изымает из прибыли, полученной за счет замороженных российских активов.
Отмечается, что меры были объявлены британским министром обороны Дэном Джарвисом в ходе министерской встречи НАТО и заседания контактной группы по Украине в формате "Рамштайн".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.