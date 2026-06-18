Рейтинг@Mail.ru
Британия передаст Украине 150 тысяч БПЛА и 350 ракет ПВО - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 18.06.2026
Британия передаст Украине 150 тысяч БПЛА и 350 ракет ПВО

Британия передаст Украине 150 тысяч беспилотников и 350 ракет ПВО до конца года

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Великобритания предоставит Украине 150 тысяч беспилотных летательных аппаратов к концу года.
  • В пакет помощи также войдут 350 ракет для ПВО, включая многоцелевые ракеты «Мартлет», радары и наземные радиолокационные системы.
  • Общий объем помощи Киеву составит 752 миллиона фунтов стерлингов, средства будут изъяты из прибыли, полученной за счет замороженных российских активов.
ЛОНДОН, 18 июн - РИА Новости. Великобритания передаст Украине 150 тысяч БПЛА и 350 ракет ПВО до конца года, сообщило в четверг британское министерство обороны.
"Великобритания предоставит Украине 150 000 беспилотных летательных аппаратов к концу года", - говорится в заявлении.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
В Британии чиновники играли в GTA на работе, чтобы изучать жизнь людей
17 июня, 14:49
В пакет помощи для Киева также войдут 350 ракет для ПВО, включая многоцелевые ракеты для противовоздушной обороны "Мартлет" (Lightweight Multirole Missile, LMM), радары и наземные радиолокационные системы.
Всего объем помощи Киеву составит 752 миллионов фунтов стерлингов (почти 1 миллиард долларов). Пакет является частью кредита для Киева в размере 2,26 миллиардов фунтов стерлингов, о котором Лондон объявил в 2024 году. Средства Британия изымает из прибыли, полученной за счет замороженных российских активов.
Отмечается, что меры были объявлены британским министром обороны Дэном Джарвисом в ходе министерской встречи НАТО и заседания контактной группы по Украине в формате "Рамштайн".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Британия оштрафовала SGTL за получение средств от "Уральских авиалиний"
Вчера, 06:10
 
В миреУкраинаКиевРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала