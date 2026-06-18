Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне

Британия оштрафовала SGTL за получение средств от "Уральских авиалиний"

Краткий пересказ от РИА ИИ Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) оштрафовало британскую технологическую компанию Sabre Global Technologies Limited (SGTL) на 1 миллион фунтов стерлингов.

Компания SGTL неоднократно нарушала финансовые санкции Великобритании, предоставляя «Уральским авиалиниям» доступ к своей системе после введения санкций в мае 2022 года.

Это самый крупный штраф, выписанный за нарушение санкций против РФ.

ЛОНДОН, 18 июн - РИА Новости. Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) оштрафовало британскую технологическую компанию Sabre Global Technologies Limited (SGTL) на 1 миллион фунтов стерлингов (более 1,3 миллиона долларов) за получение средств от "Уральских авиалиний".

"Технологическая компания Sabre Global Technologies Limited (SGTL), которая неоднократно нарушала финансовые санкции Великобритании , была оштрафована на 1 миллион фунтов стерлингов", - говорится в заявлении OFSI

Ведомство отмечает, что это самый крупный штраф, выписанный за нарушение санкций против РФ

Как утверждает OFSI, SGTL, которая предоставляет услуги в области туристических технологий, предоставляла " Уральским авиалиниям " доступ к своей системе в течение семи месяцев после введения санкций против российской компании в мае 2022 года.

"Уральские авиалинии" также осуществили несколько платежей британской компании на общую сумму более 900 тысяч долларов, которые были заблокированы британским банком.

После этого SGTL попросила "Уральские авиалинии" попытаться осуществить платеж на банковский счет компании за пределами Великобритании, намереваясь получать средства таким образом, что является нарушением санкционного режима, подчеркивает OFSI.