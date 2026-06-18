Краткий пересказ от РИА ИИ
- Приемный правнук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Антон Милаев попал в базу данных сайта "Миротворец" за участие в боевых действиях на Украине.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Приемный правнук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Антон Милаев был внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Ранее в четверг издание Baza в Telegram-канале сообщило, что Милаев, являющийся названым внуком дочери советского лидера Галины Брежневой, попал в украинский плен.
Персональные данные Милаева были опубликованы на украинском сайте в четверг. Владельцы ресурса обвиняют его в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу "Миротворца" стало то, что Милаев участвовал в боевых действиях на Украине.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.