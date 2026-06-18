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Приемный правнук Брежнева попал в базу "Миротворца" - РИА Новости, 18.06.2026
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17:31 18.06.2026
Приемный правнук Брежнева попал в базу "Миротворца"

Приемный правнук Брежнева Милаев попал в базу украинского сайта "Миротворец"

© Первый каналАнтон Милаев. Кадр программы "Пусть говорят"
Антон Милаев. Кадр программы Пусть говорят - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Первый канал
Антон Милаев. Кадр программы "Пусть говорят"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приемный правнук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Антон Милаев попал в базу данных сайта "Миротворец" за участие в боевых действиях на Украине.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Приемный правнук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Антон Милаев был внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Ранее в четверг издание Baza в Telegram-канале сообщило, что Милаев, являющийся названым внуком дочери советского лидера Галины Брежневой, попал в украинский плен.
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Персональные данные Милаева были опубликованы на украинском сайте в четверг. Владельцы ресурса обвиняют его в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу "Миротворца" стало то, что Милаев участвовал в боевых действиях на Украине.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
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