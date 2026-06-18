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Британия потеряла почти весь объем торговли с Евросоюзом после Brexit - РИА Новости, 18.06.2026
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18:13 18.06.2026
Британия потеряла почти весь объем торговли с Евросоюзом после Brexit

Brexit привел к спаду торговли Британии с Евросоюзом почти во всех секторах

© AP Photo / Kirsty WigglesworthФлаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Объем британской торговли с ЕС упал почти во всех секторах после выхода страны из Евросоюза.
  • Основной причиной спада торговли является выход Великобритании из единого рынка, а не из таможенного союза с Европой.
  • Общий объем экспорта Великобритании в ЕС сократился примерно на 12%, а общий объем импорта — примерно на 16%.
ЛОНДОН, 18 июн - РИА Новости. Объем британской торговли с ЕС упал почти во всех секторах после выхода страны из Евросоюза, говорится в докладе британско-европейского института "Центр европейских реформ" (Centre for European Reform).
"Выход из ЕС привел к большим потерям в торговле как товарами, так и услугами… Спад в торговле между Великобританией и ЕС заметен в большинстве секторов", - говорится в докладе.
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Авторы при этом пришли к выводу, что выход Британии из таможенного союза с Европой мало повлиял на спад торговли, а основной причиной спада является выход из единого рынка.
"Это означает, что переговоры о новом таможенном союзе с ЕС мало что сделают для возмещения издержек Brexit", - утверждается в докладе.
Согласно исследованию, общий объем экспорта Великобритании в ЕС сократился примерно на 12%, а общий объем импорта - примерно на 16%. В частности, экспорт британских химикатов и фармацевтических препаратов в ЕС после Brexit сократился на 21% в то время как экспорт продовольствия упал на 29%.
В мае портал Euractiv со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщил, что лидеры стран ЕС не заинтересованы в переговорах о возвращении Великобритании в единый европейский рынок.
В мае 2025 года Великобритания и ЕС заключили соглашение об углублении партнерства в рамках перезагрузки отношений после выхода королевства из Евросоюза.
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