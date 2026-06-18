ВС России нанесли удары по местам хранения украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России нанесли поражение местам хранения беспилотников ВСУ дальнего действия.
- Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией в 142 районах.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ВС России за сутки нанесли поражение местам хранения беспилотников ВСУ дальнего действия, сообщило Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сообщении военного ведомства.
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22 июня 2022, 17:18