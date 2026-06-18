Митрошина расплакалась на оглашении приговора

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Блогер Александра Митрошина, получившая условный срок, расплакалась в зале Тверского суда во время оглашения приговора по делу о легализации денежных средств, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее прокурор потребовала для нее 3 лет колонии, Митрошина же заявляла, что готова к любому исходу судебного процесса. Она также рассказывала о своем состоянии перед оглашением приговора, признавшись, что специально не пила кофе, чтобы успокоить нервную систему и уснуть.