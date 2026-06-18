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Митрошина расплакалась на оглашении приговора - РИА Новости, 18.06.2026
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13:35 18.06.2026 (обновлено: 13:39 18.06.2026)
Митрошина расплакалась на оглашении приговора

Митрошина, получившая условный срок, расплакалась на оглашении приговора

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБлогер Александра Митрошина на заседании в Тверском районном суде в Москве
Блогер Александра Митрошина на заседании в Тверском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Блогер Александра Митрошина на заседании в Тверском районном суде в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александра Митрошина получила условный срок по делу о легализации денежных средств.
  • Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и штрафом 900 тысяч рублей.
  • У Митрошиной конфисковали в доход государства 115 миллионов рублей.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Блогер Александра Митрошина, получившая условный срок, расплакалась в зале Тверского суда во время оглашения приговора по делу о легализации денежных средств, передает корреспондент РИА Новости.
Митрошина сначала сдерживала себя, услышав, что ее признали виновной, дрогнула, но когда стало ясно, что срок условный, начала сдержанно поправлять слезы. По окончании оглашения приговора подсудимая повернулась к своим близким, ее стали обнимать, и тут уже она дала волю слезам.
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Ранее прокурор потребовала для нее 3 лет колонии, Митрошина же заявляла, что готова к любому исходу судебного процесса. Она также рассказывала о своем состоянии перед оглашением приговора, признавшись, что специально не пила кофе, чтобы успокоить нервную систему и уснуть.
Тверской районный суд Москвы в четверг признал Митрошину виновной в легализации денежных средств в особо крупном размере и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и штрафом 900 тысяч рублей. Также суд конфисковал у нее в доход государства 115 миллионов рублей.
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