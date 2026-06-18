В Рязанской области сбили девять украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над территорией Рязанской области сбиты девять БПЛА, пострадавших и повреждений нет.
- В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 555 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
РЯЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Девять БПЛА сбиты над территорией Рязанской области ночью, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил в четверг губернатор региона Павел Малков.
По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 555 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над территорией Рязанской области.