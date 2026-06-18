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Белоусов проинспектировал группировку "Север" - РИА Новости, 18.06.2026
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14:11 18.06.2026 (обновлено: 17:09 18.06.2026)
Белоусов проинспектировал группировку "Север"

МО РФ: Белоусов проинспектировал группировку "Север"

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку «Север».
  • Командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил Белоусову о продвижении войск и характере действий противника.
  • Андрей Белоусов вручил военнослужащим группировки «Север» ордена Мужества.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку "Север", выслушал доклады командования о текущей обстановке и продвижении войск в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки проинспектировал группировку войск "Север". На командном пункте министр заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба о текущей обстановке", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве заявили, что командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру обороны о продвижении войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности и характере действий противника.
По завершении работы на командном пункте Андрей Белоусов вручил военнослужащим группировки "Север", отличившимся в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения спецоперации, ордена Мужества.
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