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Краткий пересказ от РИА ИИ Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку «Север».

Командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил Белоусову о продвижении войск и характере действий противника.

Андрей Белоусов вручил военнослужащим группировки «Север» ордена Мужества.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку "Север", выслушал доклады командования о текущей обстановке и продвижении войск в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки проинспектировал группировку войск "Север". На командном пункте министр заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба о текущей обстановке", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве заявили, что командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру обороны о продвижении войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности и характере действий противника.