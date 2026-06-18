Краткий пересказ от РИА ИИ Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав российских бригад с освобождением населенного пункта Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике.

Он отметил уверенный прогресс и стойкость военнослужащих 123-й бригады в решении боевых задач.

В поздравительной телеграмме для 88-й отдельной мотострелковой бригады министр подчеркнул, что имена погибших защитников будут служить примером любви к Родине.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав российских бригад, участвовавших в освобождении населенного пункта Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 123 отдельной гвардейской мотострелковой орденов Доблести и Суворова бригады имени Маршала К.Е. Ворошилова и 88 отдельной мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Рай-Александровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В поздравительной телеграмме глава военного ведомства отметил, что военнослужащие 123-й бригады уверенно идут вперед, стойко и мужественно решают боевые задачи, внося огромный вклад в общее продвижение "Южной" группировки войск.

"В упорных боях с неонацистами на Славянском направлении военнослужащие бригад, проявляя образцы храбрости и самоотверженности, решительно громят врага, не оставляя шансов боевикам киевского режима. Воины бригады показывают беспримерное мужество, героизм и самоотверженность, продолжая славные традиции предков, освободивших мир от фашизма", - подчеркнул Белоусов.

Он также добавил в поздравительной телеграмме для 88 отдельной мотострелковой бригады, что имена защитников, отдавших жизнь в борьбе за национальные интересы государства, всегда будут служить примером безграничной любви к своей Родине.