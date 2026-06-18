Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поздравил российских бойцов, освободивших Рай-Александровку в ДНР - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 18.06.2026
Белоусов поздравил российских бойцов, освободивших Рай-Александровку в ДНР

Белоусов поздравил бойцов ВС России, освободивших Рай-Александровку в ДНР

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны России Андрей Белоусов
Министр обороны России Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны России Андрей Белоусов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав российских бригад с освобождением населенного пункта Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике.
  • Он отметил уверенный прогресс и стойкость военнослужащих 123-й бригады в решении боевых задач.
  • В поздравительной телеграмме для 88-й отдельной мотострелковой бригады министр подчеркнул, что имена погибших защитников будут служить примером любви к Родине.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав российских бригад, участвовавших в освобождении населенного пункта Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 123 отдельной гвардейской мотострелковой орденов Доблести и Суворова бригады имени Маршала К.Е. Ворошилова и 88 отдельной мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Рай-Александровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Освобождение Рай-Александровки в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
ВС России освободили Рай-Александровку в Донбассе
Вчера, 12:25
В поздравительной телеграмме глава военного ведомства отметил, что военнослужащие 123-й бригады уверенно идут вперед, стойко и мужественно решают боевые задачи, внося огромный вклад в общее продвижение "Южной" группировки войск.
"В упорных боях с неонацистами на Славянском направлении военнослужащие бригад, проявляя образцы храбрости и самоотверженности, решительно громят врага, не оставляя шансов боевикам киевского режима. Воины бригады показывают беспримерное мужество, героизм и самоотверженность, продолжая славные традиции предков, освободивших мир от фашизма", - подчеркнул Белоусов.
Он также добавил в поздравительной телеграмме для 88 отдельной мотострелковой бригады, что имена защитников, отдавших жизнь в борьбе за национальные интересы государства, всегда будут служить примером безграничной любви к своей Родине.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что освобождение населенного пункта Рай-Александровка, совместными усилиями подразделений 123-й и 88-й отдельных мотострелковых бригад 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки, является очередным успешным этапом в освобождении Донецкой Народной Республики.
Константиновка - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Командир полка Южной группировки рассказал о ситуации в Константиновке
17 июня, 14:15
 
Андрей БелоусовДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала