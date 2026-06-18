Белоруссия призвала международное сообщество осудить атаку ВСУ на автобус

МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Белоруссия считает, что международное сообщество должно осудить террористические методы, подобные атаке ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков, отвечая на вопрос РИА Новости.