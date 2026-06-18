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Белоруссия призвала международное сообщество осудить атаку ВСУ на автобус - РИА Новости, 18.06.2026
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13:17 18.06.2026
Белоруссия призвала международное сообщество осудить атаку ВСУ на автобус

МИД Белоруссии призвал международное сообщество осудить атаку ВСУ на автобус

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии
Здание МИД Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
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Здание МИД Белоруссии . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белоруссия считает, что международное сообщество должно осудить террористические методы, подобные атаке ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области.
  • Пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков призвал международное сообщество прямо и недвусмысленно осудить подобные методы.
МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Белоруссия считает, что международное сообщество должно осудить террористические методы, подобные атаке ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Необходимо, чтобы международное сообщество не отмалчивалось, а прямо и недвусмысленно осудило подобные террористические методы", - сказал Варанков.
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