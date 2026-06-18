Лукашенко рассказал о помощи пострадавшим при атаке ВСУ под Брянском

МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Белоруссия имеет все необходимое для лечения пострадавших в результате атаки ВСУ на автобус в Брянской области, заявил глава государства Александр Лукашенко.

Глава республики также заявил, что все пострадавшие, в том числе получившие тяжелые ранения, должны быть спасены.