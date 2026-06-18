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Лукашенко рассказал о помощи пострадавшим при атаке ВСУ под Брянском - РИА Новости, 18.06.2026
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13:12 18.06.2026
Лукашенко рассказал о помощи пострадавшим при атаке ВСУ под Брянском

Лукашенко: Белоруссия имеет все для лечения пострадавших при атаке под Брянском

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна имеет все необходимое для лечения пострадавших в результате атаки ВСУ на автобус в Брянской области.
  • Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке ВСУ на автобус гомельской детской футбольной команды, в результате которой погибла женщина, восемь человек, включая шесть детей, получили травмы.
  • Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта.
МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Белоруссия имеет все необходимое для лечения пострадавших в результате атаки ВСУ на автобус в Брянской области, заявил глава государства Александр Лукашенко.
"Лечить людей своих и детей мы должны сами. У нас есть для этого все", - приводит слова Лукашенко государственное агентство Белта.
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Глава республики также заявил, что все пострадавшие, в том числе получившие тяжелые ранения, должны быть спасены.
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта. В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из города Речица Гомельской области.
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В миреБрянская областьБелоруссияГеленджикАлександр ЛукашенкоЕгор КовальчукВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныАтака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
 
 
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