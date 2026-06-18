Лукашенко рассказал о помощи пострадавшим при атаке ВСУ под Брянском

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна имеет все необходимое для лечения пострадавших в результате атаки ВСУ на автобус в Брянской области.
- Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке ВСУ на автобус гомельской детской футбольной команды, в результате которой погибла женщина, восемь человек, включая шесть детей, получили травмы.
- Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта.
МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Белоруссия имеет все необходимое для лечения пострадавших в результате атаки ВСУ на автобус в Брянской области, заявил глава государства Александр Лукашенко.
Глава республики также заявил, что все пострадавшие, в том числе получившие тяжелые ранения, должны быть спасены.
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта. В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из города Речица Гомельской области.