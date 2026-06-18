Эксперт объяснил, как правильно стерилизовать банки перед консервацией

По словам эксперта, стерилизовать банки нужно не менее 30 минут, а короткие методы обработки, например, простое протирание тары уксусом, не способны уничтожить все бактерии и не гарантируют безопасность заготовок. Он также добавил, что гонка за скоростью при стерилизации часто приводит к порче заготовок - банки взрываются или продукты портятся.