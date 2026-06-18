Эксперт объяснил, как правильно стерилизовать банки перед консервацией

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Быстрые способы стерилизации банок перед консервацией не устраняют некоторые устойчивые микроорганизмы, рассказал кандидат технических наук, доцент, заместитель директора института Высшей школы управления гостеприимством "Росбиотеха" Дмитрий Быстров.
"Есть микроорганизмы, которые погибают только при длительном тепловом воздействии. Поэтому классическая стерилизация на пару либо в духовке надежнее: при длительной обработке банка действительно становится стерильной", - сказал Быстров 360.ru.
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По словам эксперта, стерилизовать банки нужно не менее 30 минут, а короткие методы обработки, например, простое протирание тары уксусом, не способны уничтожить все бактерии и не гарантируют безопасность заготовок. Он также добавил, что гонка за скоростью при стерилизации часто приводит к порче заготовок - банки взрываются или продукты портятся.
Быстров не рекомендовал добавлять в консервацию аспирин, напомнив, что это лекарственный препарат с противопоказаниями. Теплового воздействия и маринадов достаточно для хранения заготовок в течение пары лет, заключил эксперт.
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