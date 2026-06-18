В банках рассказали о росте популярности виртуальных карт у россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россияне активно переходят на цифровые и альтернативные платежные инструменты, включая Систему быстрых платежей (СБП).
- В ВТБ оборот через pay-сервисы вырос на 44%, через СБП — на 45%, по стикерам — более чем в полтора раза за первые четыре месяца года.
- Доля цифровых дебетовых карт в общем объеме эмиссии ПСБ составляет в среднем 40% и планомерно растет.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россияне продолжают отказываться от пластиковых банковских карт и активно переходят на цифровые или вовсе на альтернативные платежные инструменты, включая Систему быстрых платежей (СБП), сообщили РИА Новости в крупнейших российских банках.
"ВТБ фиксирует планомерный переход клиентов с оплаты картой на альтернативные платежные инструменты. Оборот через pay-сервисы по итогам первых четырех месяцев вырос на 44% к аналогичному периоду прошлого года, через СБП - на 45%, по стикерам - более чем в полтора раза", - сообщили в пресс-службе ВТБ.
Там добавили, что после перезапуска цифровой карты в 2025 году доля таких карт увеличилась в 1,6 раза.
Начальник управления дебетовых карт и партнерских программ ПСБ Наталья Розенберг также сообщила, что доля цифровых дебетовых карт в общем объеме эмиссии ПСБ планомерно растет.
"Доля цифровых дебетовых карт в общем объеме эмиссии ПСБ составляет в среднем 40%, и она планомерно растет. Это связано с простотой и скоростью оформления электронных карт - человек может за пару минут, не выходя из дома, выпустить карту в мобильном приложении и сразу ею пользоваться", - отметила Розенберг.
Новые банкоматы "Ozon банка" начали выдавать дебетовые карты
13 февраля, 09:21
Несколько лет назад сильным стимулом к переходу клиентов на цифровые карты стало повсеместное распространение технологий бесконтактной оплаты и развитие Системы быстрых платежей, сообщили в ПСБ.
По словам Розенберг, банки также заинтересованы в выпуске цифровых карт - это безопасная, удобная и экологичная технология, которая позволяет эмитентам снижать затраты не только на пластик, но и на логистику и другие сопутствующие расходы.
"По нашим оценкам, по мере дальнейшего расширения инфраструктуры бесконтактной оплаты цифровые карты будут все активнее заменять классические пластиковые карты. Технология бесконтактной оплаты все шире используется на различных устройствах, появляются новые платежные технологии, которые делают необязательным наличие карт на физическом носителе", - указывают в ПСБ.