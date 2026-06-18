В банках рассказали о росте популярности виртуальных карт у россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ Россияне активно переходят на цифровые и альтернативные платежные инструменты, включая Систему быстрых платежей (СБП).

В ВТБ оборот через pay-сервисы вырос на 44%, через СБП — на 45%, по стикерам — более чем в полтора раза за первые четыре месяца года.

Доля цифровых дебетовых карт в общем объеме эмиссии ПСБ составляет в среднем 40% и планомерно растет.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россияне продолжают отказываться от пластиковых банковских карт и активно переходят на цифровые или вовсе на альтернативные платежные инструменты, включая Систему быстрых платежей (СБП), сообщили РИА Новости в крупнейших российских банках.

"ВТБ фиксирует планомерный переход клиентов с оплаты картой на альтернативные платежные инструменты. Оборот через pay-сервисы по итогам первых четырех месяцев вырос на 44% к аналогичному периоду прошлого года, через СБП - на 45%, по стикерам - более чем в полтора раза", - сообщили в пресс-службе ВТБ.

Там добавили, что после перезапуска цифровой карты в 2025 году доля таких карт увеличилась в 1,6 раза.

Начальник управления дебетовых карт и партнерских программ ПСБ Наталья Розенберг также сообщила, что доля цифровых дебетовых карт в общем объеме эмиссии ПСБ планомерно растет.

"Доля цифровых дебетовых карт в общем объеме эмиссии ПСБ составляет в среднем 40%, и она планомерно растет. Это связано с простотой и скоростью оформления электронных карт - человек может за пару минут, не выходя из дома, выпустить карту в мобильном приложении и сразу ею пользоваться", - отметила Розенберг.

Несколько лет назад сильным стимулом к переходу клиентов на цифровые карты стало повсеместное распространение технологий бесконтактной оплаты и развитие Системы быстрых платежей, сообщили в ПСБ.

По словам Розенберг, банки также заинтересованы в выпуске цифровых карт - это безопасная, удобная и экологичная технология, которая позволяет эмитентам снижать затраты не только на пластик, но и на логистику и другие сопутствующие расходы.