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Службы московского авиаузла работают в усиленном режиме - РИА Новости, 18.06.2026
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09:14 18.06.2026 (обновлено: 09:24 18.06.2026)
Службы московского авиаузла работают в усиленном режиме

Службы московского авиаузла работают в усиленном режиме на фоне ограничений

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту Шереметьево
Пассажиры в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Пассажиры в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аэропортах московского авиаузла задействован дополнительный персонал и усилен режим работы служб.
  • Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах московского региона.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Дополнительный персонал задействован для поддержки пассажиров в аэропортах московского авиаузла, их службы работают в усиленном режиме, сообщил Минтранс РФ.
Ограничения в аэропортах столичного авиаузла неоднократно вводились в ночь на 18 июня и утром четверга. В 9.05 мск Росавиация вновь заявила о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов во всех четырех аэропортах московского региона.
"Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме. На месте работают инспекторы Ространснадзора. Обстановка в терминалах спокойная. Авиакомпании корректируют свое расписание", - говорится в сообщении Минтранса РФ.
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