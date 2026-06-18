Службы московского авиаузла работают в усиленном режиме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах московского авиаузла задействован дополнительный персонал и усилен режим работы служб.
- Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах московского региона.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Дополнительный персонал задействован для поддержки пассажиров в аэропортах московского авиаузла, их службы работают в усиленном режиме, сообщил Минтранс РФ.
Ограничения в аэропортах столичного авиаузла неоднократно вводились в ночь на 18 июня и утром четверга. В 9.05 мск Росавиация вновь заявила о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов во всех четырех аэропортах московского региона.
"Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме. На месте работают инспекторы Ространснадзора. Обстановка в терминалах спокойная. Авиакомпании корректируют свое расписание", - говорится в сообщении Минтранса РФ.