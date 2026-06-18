В ДНР при атаках ударных дронов ВСУ погиб один человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДНР один человек погиб и 12 мирных жителей пострадали из-за атак ударных дронов ВСУ.
- Мужчина погиб в Калининском районе Горловки.
- Всем пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще 12 мирных жителей пострадали в ДНР в четверг из-за атак ударных дронов ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин.
«
"Один человек погиб, еще двенадцать мирных жителей республики пострадали сегодня из-за атак ударных дронов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - написал Пушилин в канале на платформе "Макс".
Глава региона уточнил, что в Калининском районе Горловки при атаке дрона по автозаправочному комплексу погиб мужчина. Кроме того, еще девять человек пострадали от атаки.
В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получил мужчина. В Карловке Кураховского муниципального округа тяжелые ранения получил еще один мужчина. В Волновахском муниципальном округе на трассе Донецк - Мариуполь у поворота в селе Березовое ранения средней степени тяжести получила женщина.
"Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю раненым скорейшего выздоровления", - добавил Пушилин.
Глава региона также сообщил о повреждениях, нанесенных атаками со стороны ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18