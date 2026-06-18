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В ДНР при атаках ударных дронов ВСУ погиб один человек - РИА Новости, 18.06.2026
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22:07 18.06.2026 (обновлено: 22:20 18.06.2026)
В ДНР при атаках ударных дронов ВСУ погиб один человек

Пушилин: один человек погиб, 12 пострадали в ДНР из-за атак ударных дронов ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты запускают дрон в пригороде Донецка
Украинские солдаты запускают дрон в пригороде Донецка - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты запускают дрон в пригороде Донецка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДНР один человек погиб и 12 мирных жителей пострадали из-за атак ударных дронов ВСУ.
  • Мужчина погиб в Калининском районе Горловки.
  • Всем пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще 12 мирных жителей пострадали в ДНР в четверг из-за атак ударных дронов ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин.
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"Один человек погиб, еще двенадцать мирных жителей республики пострадали сегодня из-за атак ударных дронов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - написал Пушилин в канале на платформе "Макс".
Глава региона уточнил, что в Калининском районе Горловки при атаке дрона по автозаправочному комплексу погиб мужчина. Кроме того, еще девять человек пострадали от атаки.
В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получил мужчина. В Карловке Кураховского муниципального округа тяжелые ранения получил еще один мужчина. В Волновахском муниципальном округе на трассе Донецк - Мариуполь у поворота в селе Березовое ранения средней степени тяжести получила женщина.
"Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю раненым скорейшего выздоровления", - добавил Пушилин.
Глава региона также сообщил о повреждениях, нанесенных атаками со стороны ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДенис Пушилин
 
 
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