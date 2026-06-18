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После атаки ВСУ в Брянской области в больнице остаются шесть человек - РИА Новости, 18.06.2026
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01:50 18.06.2026
После атаки ВСУ в Брянской области в больнице остаются шесть человек

Шесть человек остаются в больнице после атаки ВСУ на автобус в Брянской области

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки ВСУ на автобус в Брянской области шесть человек остаются в больнице.
  • Атака БПЛА была направлена на автобус гомельской детской футбольной команды, в результате погибла женщина, сопровождавшая команду, и восемь человек получили травмы разной степени тяжести.
  • Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко принять срочные меры для оказания помощи пострадавшим.
МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Шесть человек остаются в больнице после атаки ВСУ на автобус с гражданами Белоруссии в Брянской области, сообщили в Гомельском облисполкоме.
"В Речицу приехали автобусы из Брянской области. Домой вернулись пассажиры, которые не пострадали при атаке БПЛА. Еще шесть человек остаются в больнице", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале облисполкома.
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Отмечается, что при необходимости всем вернувшимся будет оказана психологическая и медицинская помощь.
Как сообщил ранее в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду, она была женой одного из тренеров, у нее остались двое детей. По данным минздрава Белоруссии, в результате атаки восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести. В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы (Гомельская область Белоруссии).
Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко принять срочные меры, чтобы оказать помощь пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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