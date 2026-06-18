Президент России Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани

Президент России Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани

Россия и АСЕАН продолжат сотрудничать в ключевых отраслях

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия и страны АСЕАН намерены углублять сотрудничество в ключевых отраслях.

В Казанской декларации 2026 года перечислены сферы сотрудничества, включая энергетическую и продовольственную безопасность, транспорт, логистику, сельское хозяйство, цифровизацию, науку, технологии, туризм и инновационное производство.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия и страны АСЕАН намерены углублять сотрудничество в ключевых отраслях, в том числе в сферах энергетической и продовольственной безопасности.

Текст Казанской декларации 2026 года "Россия - АСЕАН: единство в многообразии - 35 лет вместе" опубликован на сайте Кремля.