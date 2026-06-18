Россия и АСЕАН продолжат сотрудничать в ключевых отраслях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и страны АСЕАН намерены углублять сотрудничество в ключевых отраслях.
- В Казанской декларации 2026 года перечислены сферы сотрудничества, включая энергетическую и продовольственную безопасность, транспорт, логистику, сельское хозяйство, цифровизацию, науку, технологии, туризм и инновационное производство.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия и страны АСЕАН намерены углублять сотрудничество в ключевых отраслях, в том числе в сферах энергетической и продовольственной безопасности.
Текст Казанской декларации 2026 года "Россия - АСЕАН: единство в многообразии - 35 лет вместе" опубликован на сайте Кремля.
"Углублять сотрудничество в ключевых отраслях, в том числе в сферах энергетической и продовольственной безопасности, транспорта и логистики, сельского хозяйства, цифровизации, науки и технологий, включая искусственный интеллект, туризма и инновационного производства", - говорится в документе.