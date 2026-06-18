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Артиллерия "Юга" уничтожила три пункта дислокации ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 18.06.2026
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08:05 18.06.2026
Артиллерия "Юга" уничтожила три пункта дислокации ВСУ под Константиновкой

Минобороны: ВС России уничтожили три ПВД ВСУ в районе Константиновки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа мобильной огневой группы в зоне СВО
Боевая работа мобильной огневой группы в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа мобильной огневой группы в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артиллерия 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки уничтожила живую силу противника в трех пунктах временной дислокации в районе Константиновки.
  • За сутки один расчет артиллерии способен уничтожить до десяти целей противника.
  • Константиновка является логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации.
ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. Артиллерия 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки уничтожила живую силу противника в трех пунктах временной дислокации в районе Константиновки, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
"В ходе ведения боевых действий в районе населенного пункта Константиновка операторы беспилотных систем обнаружили три ПВД (пункта временной дислокации - ред.) с находящейся в них живой силой противника. После обнаружения координаты целей были переданы расчетам артиллерии. В результате точных попаданий артиллерии три ПВД противника вместе с живой силой противника были уничтожены", – сообщили в оборонном ведомстве.
За сутки один расчет артиллерии способен уничтожить до десяти целей противника. Основными целями для артиллеристов являются укрытия с живой силой, различная техника, а также орудия и склады материальных средств противника.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город являлся логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Его освобождение откроет путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.
Киев - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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