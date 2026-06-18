Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артиллерия 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки уничтожила живую силу противника в трех пунктах временной дислокации в районе Константиновки.
- За сутки один расчет артиллерии способен уничтожить до десяти целей противника.
- Константиновка является логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации.
ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. Артиллерия 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки уничтожила живую силу противника в трех пунктах временной дислокации в районе Константиновки, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
"В ходе ведения боевых действий в районе населенного пункта Константиновка операторы беспилотных систем обнаружили три ПВД (пункта временной дислокации - ред.) с находящейся в них живой силой противника. После обнаружения координаты целей были переданы расчетам артиллерии. В результате точных попаданий артиллерии три ПВД противника вместе с живой силой противника были уничтожены", – сообщили в оборонном ведомстве.
За сутки один расчет артиллерии способен уничтожить до десяти целей противника. Основными целями для артиллеристов являются укрытия с живой силой, различная техника, а также орудия и склады материальных средств противника.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город являлся логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Его освобождение откроет путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.