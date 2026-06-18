Артиллерия "Юга" уничтожила три пункта дислокации ВСУ под Константиновкой

ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. Артиллерия 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки уничтожила живую силу противника в трех пунктах временной дислокации в районе Константиновки, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

За сутки один расчет артиллерии способен уничтожить до десяти целей противника. Основными целями для артиллеристов являются укрытия с живой силой, различная техника, а также орудия и склады материальных средств противника.