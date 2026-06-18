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В партии "Сильная Армения" заявили, что народ поднимется против властей - РИА Новости, 18.06.2026
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22:48 18.06.2026
В партии "Сильная Армения" заявили, что народ поднимется против властей

"Сильная Армения": народ поднимется против Пашиняна один раз и окончательно

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНарек Карапетян
Нарек Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
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Нарек Карапетян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представитель партии "Сильная Армения" Нарек Карапетян заявил, что народ Армении поднимется против властей.
  • Это произойдет один раз и окончательно, заявил он.
  • Решение о восстании будет принимать народ, а не действующая власть, подчеркнул Нарек Карапетян.
ЕРЕВАН, 18 июн - РИА Новости. Народ Армении поднимется против властей один раз и окончательно, когда сочтет нужным, заявил представитель партии "Сильная Армения" Нарек Карапетян в ответ на призыв премьера Никола Пашиняна к не согласным с его линией выйти на улицы и совершить революцию.
В среду Пашинян заявил, что намерен разгромить политические силы, возглавляемые экс-президентом Робертом Кочаряном, предпринимателями Самвелом Карапетяном и Гагиком Царукяном, призвав не согласных с этой линией совершить революцию и сменить правительство.
«

"Когда мы и наш народ посчитаем правильным, он (народ - ред.) поднимется. Это произойдет один раз и окончательно. И решать это будет народ, а не какая-то маленькая группа", - заявил Карапетян в соцсети Facebook*.

"Маленькой группой" лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян называет действующие власти Армении.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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