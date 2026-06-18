Карапетян анонсировал проведение в Армении совместного митинга оппозиции

Краткий пересказ от РИА ИИ Карапетян анонсировал проведение совместного митинга оппозиционных сил в ближайшее время.

Он намерен пригласить на первое заседание координационного совета оппозиционных сил иностранных дипломатов и представителей международных организаций.

ЕРЕВАН, 18 июн - РИА Новости. Лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян анонсировал проведение в ближайшее время в республике совместного митинга оппозиционных сил.

"Скоро мы созовем митинг со всеми оппозиционными силами", - заявил Карапетян журналистам.

"Только в этом случае мы сможем получить реальную поддержку нашего народа", — добавил он.

Кроме того, Капрапетян сообщил, что намерен пригласить на первое заседание созываемого координационного совета оппозиционных сил иностранных дипломатов и представителей международных организаций.

Ранее оппозиционные силы заявили о намерении оспорить итоги выборов в конституционном суде Армении

Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно.