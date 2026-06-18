Рейтинг@Mail.ru
Карапетян анонсировал проведение в Армении совместного митинга оппозиции - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 18.06.2026
Карапетян анонсировал проведение в Армении совместного митинга оппозиции

Карапетян анонсировал проведение совместного митинга оппозиции

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Карапетян анонсировал проведение совместного митинга оппозиционных сил в ближайшее время.
  • Он намерен пригласить на первое заседание координационного совета оппозиционных сил иностранных дипломатов и представителей международных организаций.
ЕРЕВАН, 18 июн - РИА Новости. Лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян анонсировал проведение в ближайшее время в республике совместного митинга оппозиционных сил.
"Скоро мы созовем митинг со всеми оппозиционными силами", - заявил Карапетян журналистам.
"Только в этом случае мы сможем получить реальную поддержку нашего народа", — добавил он.
Кроме того, Капрапетян сообщил, что намерен пригласить на первое заседание созываемого координационного совета оппозиционных сил иностранных дипломатов и представителей международных организаций.
Ранее оппозиционные силы заявили о намерении оспорить итоги выборов в конституционном суде Армении.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно.
Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва.
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Партия "Сильная Армения" подала в суд на общественное телевидения страны
16 мая, 13:14
 
В миреАрменияСамвел КарапетянНикол ПашинянПроцветающая АрменияПарламентские выборы в Армении
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала