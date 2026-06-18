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Власти Армении не собираются идти на внеочередные выборы, заявил Пашинян - РИА Новости, 18.06.2026
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12:20 18.06.2026
Власти Армении не собираются идти на внеочередные выборы, заявил Пашинян

Пашинян: власти Армении не планируют досрочные парламентские выборы

© AP Photo / Evgenia Novozhenina/Pool PhotoПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Evgenia Novozhenina/Pool Photo
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти не собираются проводить досрочные парламентские выборы.
  • Он также подчеркнул, что законодательные инициативы правящей партии "Гражданский договор" не означают подготовку к досрочным выборам.
  • По окончательным итогам выборов в новый парламент Армении войдут три политические силы: правящая партия "Гражданский договор", блоки "Сильная Армения" и "Армения".
ЕРЕВАН, 18 июн – РИА Новости. Власти Армении не собираются проводить досрочные парламентские выборы вскоре после очередных выборов, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
На брифинге в четверг Пашиняна спросили, не означают ли законодательные инициативы правящей партии "Гражданский договор", в частности, касающиеся введения ценза оседлости для участия в голосовании и блокирования участия в выборах виновных в избирательных нарушениях, что ведется подготовка к скорым досрочным выборам.
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"Конечно, нет. Мы не собираемся проводить новые выборы", - заявил Пашинян.
По его словам, он сам перед парламентскими выборами 7 июня говорил о подобных инициативах, и это было запросом гражданского общества. "Но я был против любых изменений до выборов", - заявил Пашинян.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва, следует из окончательных данных армянского ЦИК.
Ранее оппозиционные силы заявили о намерении оспорить итоги выборов в конституционном суде Армении.
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В миреАрменияНикол ПашинянПроцветающая АрменияПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
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