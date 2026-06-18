Власти Армении не собираются идти на внеочередные выборы, заявил Пашинян

На брифинге в четверг Пашиняна спросили, не означают ли законодательные инициативы правящей партии "Гражданский договор", в частности, касающиеся введения ценза оседлости для участия в голосовании и блокирования участия в выборах виновных в избирательных нарушениях, что ведется подготовка к скорым досрочным выборам.

По его словам, он сам перед парламентскими выборами 7 июня говорил о подобных инициативах, и это было запросом гражданского общества. "Но я был против любых изменений до выборов", - заявил Пашинян.