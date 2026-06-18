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Карапетян рассказал о задержании оппозиционеров перед выборами в Армении - РИА Новости, 18.06.2026
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16:06 18.06.2026 (обновлено: 16:45 18.06.2026)
Карапетян рассказал о задержании оппозиционеров перед выборами в Армении

Карапетян: более 750 членов блока "Сильная Армения" задержали перед выборами

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Перед парламентскими выборами задержали около 760 представителей "Сильной Армении".
  • Из них 103 арестовали, а в отношении примерно ста применили альтернативные меры пресечения.
  • Глава оппозиционного блока Самвел Карапетян назвал обвинения, выдвигаемые против политиков, надуманными.
ЕРЕВАН, 18 июн — РИА Новости. Перед парламентскими выборами задержали около 760 представителей оппозиционного блока "Сильная Армения", сообщил журналистам лидер политобъединения Самвел Карапетян.
"Из них 103 — арестованы, а в отношении примерно ста применены альтернативные меры пресечения", — сказал он.
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По его словам, обвинения, выдвигаемые против политиков, не соответствуют действительности.
"Тема подкупа <...> была придумана для того, чтобы за это время они сами (власти. — Прим. ред.) раздавали взятки из государственного бюджета. Мы понимаем, почему эти заблудшие люди проголосовали за Пашиняна", — добавил Карапетян.
В начале недели премьер страны призвал лишить оппозиционные силы, прошедшие в парламент, возможности работать. Их обвинили в подкупе избирателей во время выборов, но те назвали подозрения сфабрикованными.
В воскресенье шесть армянских партий и блоков признали избирательную кампанию нелегитимной. В их заявлении говорится, что голосование прошло в условиях, которые ставят под сомнение его свободный, справедливый и конкурентный характер.
Оппозиция пообещала действовать исключительно в рамках конституции, законов и демократических принципов, защищая право граждан страны на свободное волеизъявление.
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