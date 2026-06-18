Карапетян рассказал о задержании оппозиционеров перед выборами в Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ Перед парламентскими выборами задержали около 760 представителей "Сильной Армении".

Из них 103 арестовали, а в отношении примерно ста применили альтернативные меры пресечения.

Глава оппозиционного блока Самвел Карапетян назвал обвинения, выдвигаемые против политиков, надуманными.

ЕРЕВАН, 18 июн — РИА Новости. Перед парламентскими выборами задержали около 760 представителей оппозиционного блока "Сильная Армения", сообщил журналистам лидер политобъединения Самвел Карапетян.

"Из них 103 — арестованы, а в отношении примерно ста применены альтернативные меры пресечения", — сказал он.

По его словам, обвинения, выдвигаемые против политиков, не соответствуют действительности.

"Тема подкупа <...> была придумана для того, чтобы за это время они сами (власти. — Прим. ред.) раздавали взятки из государственного бюджета. Мы понимаем, почему эти заблудшие люди проголосовали за Пашиняна", — добавил Карапетян

В начале недели премьер страны призвал лишить оппозиционные силы, прошедшие в парламент, возможности работать. Их обвинили в подкупе избирателей во время выборов , но те назвали подозрения сфабрикованными.

В воскресенье шесть армянских партий и блоков признали избирательную кампанию нелегитимной. В их заявлении говорится, что голосование прошло в условиях, которые ставят под сомнение его свободный, справедливый и конкурентный характер.