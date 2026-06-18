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Лучший матч на ЧМ-2026! Англия и Хорватия выдали триллер с шестью голами - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Стадион Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:10 18.06.2026 (обновлено: 01:34 18.06.2026)
Лучший матч на ЧМ-2026! Англия и Хорватия выдали триллер с шестью голами

Сборная Англии по футболу обыграла хорватов в матче ЧМ-2026

© REUTERS / Hannah McKayЭпизод матча Англия - Хорватия на ЧМ-2026
Эпизод матча Англия - Хорватия на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© REUTERS / Hannah McKay
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Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
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Футболисты сборной Англии с победы стартовали на чемпионате мира по футболу 2026 года: в среду финалисты Евро-2024 в упорной борьбе взяли верх над хорватами и вместе с "шашечными" подарили болельщикам на данный момент самое яркое противостояние на мировом первенстве. РИА Новости Спорт — обо всем, что происходило во встрече двух топовых европейских сборных в Далласе (США).
ЧМ по футболу 2026
17 июня 2026 • начало в 23:00
Завершен
Англия
4 : 2
Хорватия
12‎’‎ • Гарри Кейн (П)
42‎’‎ • Гарри Кейн
(Деклан Райс)
47‎’‎ • Джуд Беллингем
(Эллиот Андерсон)
85‎’‎ • Маркус Рэшфорд
(Букайо Сака)
36‎’‎ • Мартин Батурина
(Петар Сучич)
45‎’‎ • Петар Муса
(Иван Перишич)
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Вокруг англичан много инфошума

Сначала всех поразил Томас Тухель окончательным составом "трех львов". Ладно гулёны Джека Грилиша не оказалось в списке — это нисколько не удивило. Но вот отсутствие в заявке нижеприведенных звезд действительно шокировало:
  • Трент Александер-Арнольд ("Реал");
  • Гарри Магуайр и Люк Шоу ("МЮ");
  • Коул Палмер ("Челси");
  • Фил Фоден ("Манчестер Сити").
Пересуды вокруг состава улеглись, и у англичан начались беды по прилете в США. То у них украдут бутсы и мячи, то стрельба случится неподалеку от базы, то вообще во Флориде разразится самое сильное землетрясение в регионе за последние 150 лет. В общем, чудовищный отрезок перед первым матчем на ЧМ-2026 против команды Хорватии — старая-добрая афиша, которая переносит нас на 19 лет назад. Помните, как "шашечные" грохнули англичан на "Уэмбли" и вытащили нас на бронзовый Евро-2008?
С того момента это противостояние стало футбольной классикой.

Но все равно Англия справилась

И одержала важнейшую победу над самым сильным (на бумаге) соперником в группе L. Вот чем запомнилась встреча англичан с серебряными и бронзовыми медалистами последних двух ЧМ:
  • Досадный фол Луки Модрича. Стареющий ветеран, лучший футболист в истории хорватского футбола ошибся в собственной штрафной и привез пенальти. Обладатель "Золотого мяча" хотел вынести мяч, а ударил по Чуквунонсо Мадуэке. Никаких споров — чистейшее нарушение правил.
  • Гарри Кейн реализовал 11-метровый лишь со второй попытки. Лучший бомбардир в истории сборной Англии бездарно пробил первый раз — Доминик Левакович, один из героев ЧМ-2022, потащил… Но нарушил правила вратарь, выйдя с линии ворот. Кейн перебил и на сей раз развел голкипера и мяч по разным углам.
© REUTERS / Hannah McKayГарри Кейн
Гарри Кейн - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© REUTERS / Hannah McKay
Гарри Кейн
  • Шикарный ответ Хорватии. С защитой у Тухеля проблемы есть: совсем забыли Мартина Батурину неподалеку от штрафной, и полузащитник на 36-й минуте положил издали в верхний угол. Джордан Пикфорд до мяча дотянулся, но не отбил.
  • Кейн снова забил через шесть минут. В обороне хорватов тоже хватает дыр, одной из которых воспользовался Гарри, оставшийся один-одинешенек после подачи углового. Уверенно замкнул голеадор навес и забил десятый мяч на мундиалях (у лидеров — Лионеля Месси и Мирослава Клозе — по 16).
  • А хорваты не сдаются! Вновь англичане забываются после того, как повели в счете. И вновь наказаны за это: на пятой добавленной минуте к первому тайму Петар Муса воспользовался скидкой Ивана Перишича и вернул фаворитов с небес на землю.
  • После перерыва перестрелка продолжилась. Англичане за первые десять минут имели шесть отличных моментов… Шесть! А реализовали лишь один: на 47-й минуте звезда "Реала" Джуд Беллингем после провального клубного сезона вспомнил о своей праймовой версии времен чемпионата Европы и прошил Ливаковича с острого угла. Вратаря жалко: за 15 минут второго тайма он сотворил восемь сейвов.
© REUTERS / Kai PfaffenbachДжуд Беллингем
Джуд Беллингем - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Джуд Беллингем
  • Хорватов на большее не хватило. Хотя и Модрича заменил, и другие перестановки тренерский штаб "шашечных" провел. Но тщетно… Пикфорд во втором тайме сохранил ворота на замке и принес англичанам тяжелейшую победу.
  • Маркус Рэшфорд вышел на замену и добил интригу. Экс-форвард "Барселоны" в самой концовке, когда Хорватия пошла ва-банк, убежал к воротам Ливаковича и, раскачав защитника, закинул четвертый. И последний — больше пропущенных "шашечные" сегодня не заслужили.
  • Кстати, на поле за несколько минут до финального свистка вышел Никола Влашич. После не самого дружелюбного расставания с ЦСКА хорват не смог заиграть на прежнем уровне. Его появление на поле заставило поклонников армейцев с ностальгией вспомнить о лучших сезонах полузащитника в Москве и великих победах над "Реалом" в Лиге чемпионов.

Шестьдесят лет без золота ЧМ

Боль для английских фанатов, которая после таких матчей становится тише. Конечно, работы у "трех львов" еще тьма, но, в отличие от многих грандов, парни Тухеля сегодня предстали целостным коллективом, готовым добиваться самых амбициозных целей на главном турнире четырехлетия.
Порадоваться им можно и крутому началу мундиаля, и наказанию хорватов за поражение в полуфинале российского ЧМ-2018: после того триумфа в "Лужниках" "шашечные" лишь раз смогли добыть одно очко, в остальном — три поражения кряду.
Криштиану Роналду и игроки сборной Португалии - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Месси - 3, Роналду - 0: Португалия не готова к старту ЧМ-2026
Вчера, 22:10
 
ФутболСпортАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортСпорт — видеоЧМ по футболу 2026АнглияГарри КейнХорватияЛука МодричТомас ТухельДоминик Ливакович
 
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