Лучший матч на ЧМ-2026! Англия и Хорватия выдали триллер с шестью голами

Футболисты сборной Англии с победы стартовали на чемпионате мира по футболу 2026 года: в среду финалисты Евро-2024 в упорной борьбе взяли верх над хорватами и вместе с "шашечными" подарили болельщикам на данный момент самое яркое противостояние на мировом первенстве. РИА Новости Спорт — обо всем, что происходило во встрече двух топовых европейских сборных в Далласе (США).

Вокруг англичан много инфошума

Сначала всех поразил Томас Тухель окончательным составом "трех львов". Ладно гулёны Джека Грилиша не оказалось в списке — это нисколько не удивило. Но вот отсутствие в заявке нижеприведенных звезд действительно шокировало:

Трент Александер-Арнольд ("Реал");

("Реал"); Гарри Магуайр и Люк Шоу ("МЮ");

и ("МЮ"); Коул Палмер ("Челси");

("Челси"); Фил Фоден ("Манчестер Сити").

Пересуды вокруг состава улеглись, и у англичан начались беды по прилете в США. То у них украдут бутсы и мячи, то стрельба случится неподалеку от базы, то вообще во Флориде разразится самое сильное землетрясение в регионе за последние 150 лет. В общем, чудовищный отрезок перед первым матчем на ЧМ-2026 против команды Хорватии — старая-добрая афиша, которая переносит нас на 19 лет назад. Помните, как "шашечные" грохнули англичан на "Уэмбли" и вытащили нас на бронзовый Евро-2008?

С того момента это противостояние стало футбольной классикой.

Но все равно Англия справилась

И одержала важнейшую победу над самым сильным (на бумаге) соперником в группе L. Вот чем запомнилась встреча англичан с серебряными и бронзовыми медалистами последних двух ЧМ:

Досадный фол Луки Модрича . Стареющий ветеран, лучший футболист в истории хорватского футбола ошибся в собственной штрафной и привез пенальти. Обладатель "Золотого мяча" хотел вынести мяч, а ударил по Чуквунонсо Мадуэке. Никаких споров — чистейшее нарушение правил.

. Стареющий ветеран, лучший футболист в истории хорватского футбола ошибся в собственной штрафной и привез пенальти. Обладатель "Золотого мяча" хотел вынести мяч, а ударил по Чуквунонсо Мадуэке. Никаких споров — чистейшее нарушение правил. Гарри Кейн реализовал 11-метровый лишь со второй попытки. Лучший бомбардир в истории сборной Англии бездарно пробил первый раз — Доминик Левакович, один из героев ЧМ-2022, потащил… Но нарушил правила вратарь, выйдя с линии ворот. Кейн перебил и на сей раз развел голкипера и мяч по разным углам.

© REUTERS / Hannah McKay Гарри Кейн © REUTERS / Hannah McKay Гарри Кейн

Шикарный ответ Хорватии . С защитой у Тухеля проблемы есть: совсем забыли Мартина Батурину неподалеку от штрафной, и полузащитник на 36-й минуте положил издали в верхний угол. Джордан Пикфорд до мяча дотянулся, но не отбил.

. С защитой у Тухеля проблемы есть: совсем забыли Мартина Батурину неподалеку от штрафной, и полузащитник на 36-й минуте положил издали в верхний угол. Джордан Пикфорд до мяча дотянулся, но не отбил. Кейн снова забил через шесть минут. В обороне хорватов тоже хватает дыр, одной из которых воспользовался Гарри, оставшийся один-одинешенек после подачи углового. Уверенно замкнул голеадор навес и забил десятый мяч на мундиалях (у лидеров — Лионеля Месси и Мирослава Клозе — по 16).

В обороне хорватов тоже хватает дыр, одной из которых воспользовался Гарри, оставшийся один-одинешенек после подачи углового. Уверенно замкнул голеадор навес и забил десятый мяч на мундиалях (у лидеров — Лионеля Месси и Мирослава Клозе — по 16). А хорваты не сдаются! Вновь англичане забываются после того, как повели в счете. И вновь наказаны за это: на пятой добавленной минуте к первому тайму Петар Муса воспользовался скидкой Ивана Перишича и вернул фаворитов с небес на землю.

Вновь англичане забываются после того, как повели в счете. И вновь наказаны за это: на пятой добавленной минуте к первому тайму Петар Муса воспользовался скидкой Ивана Перишича и вернул фаворитов с небес на землю. После перерыва перестрелка продолжилась. Англичане за первые десять минут имели шесть отличных моментов… Шесть! А реализовали лишь один: на 47-й минуте звезда "Реала" Джуд Беллингем после провального клубного сезона вспомнил о своей праймовой версии времен чемпионата Европы и прошил Ливаковича с острого угла. Вратаря жалко: за 15 минут второго тайма он сотворил восемь сейвов.

© REUTERS / Kai Pfaffenbach Джуд Беллингем © REUTERS / Kai Pfaffenbach Джуд Беллингем

Хорватов на большее не хватило . Хотя и Модрича заменил, и другие перестановки тренерский штаб "шашечных" провел. Но тщетно… Пикфорд во втором тайме сохранил ворота на замке и принес англичанам тяжелейшую победу.

. Хотя и Модрича заменил, и другие перестановки тренерский штаб "шашечных" провел. Но тщетно… Пикфорд во втором тайме сохранил ворота на замке и принес англичанам тяжелейшую победу. Маркус Рэшфорд вышел на замену и добил интригу . Экс-форвард "Барселоны" в самой концовке, когда Хорватия пошла ва-банк, убежал к воротам Ливаковича и, раскачав защитника, закинул четвертый. И последний — больше пропущенных "шашечные" сегодня не заслужили.

. Экс-форвард "Барселоны" в самой концовке, когда Хорватия пошла ва-банк, убежал к воротам Ливаковича и, раскачав защитника, закинул четвертый. И последний — больше пропущенных "шашечные" сегодня не заслужили. Кстати, на поле за несколько минут до финального свистка вышел Никола Влашич. После не самого дружелюбного расставания с ЦСКА хорват не смог заиграть на прежнем уровне. Его появление на поле заставило поклонников армейцев с ностальгией вспомнить о лучших сезонах полузащитника в Москве и великих победах над "Реалом" в Лиге чемпионов.

Шестьдесят лет без золота ЧМ

Боль для английских фанатов, которая после таких матчей становится тише. Конечно, работы у "трех львов" еще тьма, но, в отличие от многих грандов, парни Тухеля сегодня предстали целостным коллективом, готовым добиваться самых амбициозных целей на главном турнире четырехлетия.