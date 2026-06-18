Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московские аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Московские аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.