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Внуково, Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию - РИА Новости, 18.06.2026
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11:11 18.06.2026
Внуково, Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет заходит на посадку в аэропорту "Внуково"
Самолет заходит на посадку в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет заходит на посадку в аэропорту "Внуково". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московские аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами.
  • Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Московские аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Киев - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
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Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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