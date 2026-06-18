В аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово сняли ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", сообщила Росавиация.
"Аэропорты: "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.