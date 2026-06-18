Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Бугульмы и Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Бугульмы и Казани, сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Бугульма", "Казань". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.