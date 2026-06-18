Аэропорт Домодедово принимает рейсы по согласованию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- Введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта, приняты меры для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приняты меры для обеспечения безопасности полетов.