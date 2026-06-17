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Врач объяснил, почему не надо слишком часто чистить зубы - РИА Новости, 17.06.2026
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12:51 17.06.2026
Врач объяснил, почему не надо слишком часто чистить зубы

Кудаев: слишком частая чистка зубов может изменить вкусовое восприятие

© www.getfit.ruЧистка зубов
Чистка зубов - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© www.getfit.ru
Чистка зубов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Слишком частая чистка зубов может изменить вкусовое восприятие, заявил основатель сети клиник "Зубы за один день" Залим Кудаев.
  • При агрессивной чистке четыре и более раза в день десны могут адаптироваться к травмированию, что может привести к начальным стадиям пародонтита.
  • Избыток фтора от частой чистки может привести к флюорозу, а также возможны аллергия на компоненты пасты, стоматит, зуд десен и дисбактериоз полости рта.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Слишком частая чистка зубов может изменить вкусовое восприятие, заявил основатель сети клиник "Зубы за один день" Залим Кудаев.
"У вас может измениться вкусовое восприятие. При слишком частой чистке, особенно с использованием паст с лаурилсульфатом натрия, может временно "притупляться" восприятие вкусов. Лаурилсульфат натрия подавляет рецепторы, отвечающие за восприятие сладкого, и одновременно разрушает фосфолипиды, смягчающие ощущение горечи", - сказал Кудаев в беседе с "Лентой.ру".
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По словам специалиста, избыток фтора от частой чистки может привести к флюорозу - появлению пятен на эмали. Также он добавил, что возможны аллергия на компоненты пасты, стоматит, зуд десен и дисбактериоз полости рта. Кроме того, агрессивная чистка может привести к проблемам с деснами, предупредил Кудаев.
"При агрессивной чистке четыре и более раза в день десны могут адаптироваться к постоянному травмированию, формируя избыточную фиброзную ткань. Внешне это выглядит как уплотнение десневого края, "наплыв" ткани на зуб. Под этой тканью могут скрываться начальные стадии пародонтита", - заключил специалист.
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