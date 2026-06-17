Эксперт допустил рост стоимости золота выше исторических максимумов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мировая цена на золото может побить исторические максимумы в ближайшие месяцы.
- Биржевая стоимость драгметалла в январе достигла исторического рекорда в 5 626,8 доллара за тройскую унцию.
- Ключевую роль в динамике цен на золото будут играть политика ФРС США, инфляционные ожидания и геополитические риски.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мировая цена на золото способна побить исторические максимумы в ближайшие месяцы, существенное влияние могут оказать политика Федеральной резервной системы (ФРС) США, инфляционные ожидания и геополитика, поделился мнением с РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
В январе этого года биржевая стоимость драгметалла достигла исторического рекорда в 5 626,8 доллара за тройскую унцию.
В среду стоимость золота составляет порядка 4 347 долларов за унцию, с начала недели котировки выросли на 2,6%.
По словам эксперта, особое внимание рынок будет уделять первому заседанию, решению и коммуникации Федрезерва под руководством Кевина Уорша. Он был утвержден новым главой регулятора в прошлом месяце.
Решение по процентной ставке ФРС США будет объявлено позднее в среду, в 21.00 мск, также регулятор опубликует прогнозы по уровню ставки.
"С точки зрения геополитики и инфляции важным фактором остается ситуация вокруг Ирана. Быстрая деэскалация конфликта будет позитивна для золота", - добавил Скрябин.
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