Эксперт допустил рост стоимости золота выше исторических максимумов

Краткий пересказ от РИА ИИ Мировая цена на золото может побить исторические максимумы в ближайшие месяцы.

Биржевая стоимость драгметалла в январе достигла исторического рекорда в 5 626,8 доллара за тройскую унцию.

Ключевую роль в динамике цен на золото будут играть политика ФРС США, инфляционные ожидания и геополитические риски.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мировая цена на золото способна побить исторические максимумы в ближайшие месяцы, существенное влияние могут оказать политика Федеральной резервной системы (ФРС) США, инфляционные ожидания и геополитика, поделился мнением с РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.

В январе этого года биржевая стоимость драгметалла достигла исторического рекорда в 5 626,8 доллара за тройскую унцию.

В среду стоимость золота составляет порядка 4 347 долларов за унцию, с начала недели котировки выросли на 2,6%.

"Золото способно обновить исторические максимумы в ближайшие месяцы, но только при определенном сценарии развития событий. Ключевую роль в динамике цен будут играть политика ФРС США , инфляционные ожидания и геополитические риски", - прогнозирует Скрябин.

По словам эксперта, особое внимание рынок будет уделять первому заседанию, решению и коммуникации Федрезерва под руководством Кевина Уорша. Он был утвержден новым главой регулятора в прошлом месяце.

Решение по процентной ставке ФРС США будет объявлено позднее в среду, в 21.00 мск, также регулятор опубликует прогнозы по уровню ставки.