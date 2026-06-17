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Журова поддержала решение белорусов оповестить ФИФА об атаке ВСУ на автобус - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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19:57 17.06.2026
Журова поддержала решение белорусов оповестить ФИФА об атаке ВСУ на автобус

Журова поддержала белорусов в решении сообщить ФИФА об атаке ВСУ на автобус

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОлимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ с помощью БПЛА атаковали автобус гомельской детской футбольной команды в Брянской области.
  • Погибла женщина, сопровождавшая команду, ранены семь человек, в том числе пятеро детей.
  • Светлана Журова считает, что белорусская сторона правильно сделала, оповестив ФИФА и УЕФА об атаке, но подчеркивает, что наказывать украинских спортсменов должна не Международная федерация, а ООН.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что Ассоциация Белорусской федерации футбола (АБФФ) правильно сделала, решив проинформировать президентов Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об атаке БПЛА в Брянской области на автобус, в котором ехали члены белорусской детской спортивной команды.
Как сообщил ранее губернатор Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду, она была женой одного из тренеров. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.
"Белорусская сторона правильно сделала, что оповестила ФИФА и УЕФА, но они не будут никак наказывать (украинских спортсменов). Все же это должна делать не Международная федерация, а ООН. Поэтому мы будем во всех инстанциях сигнализировать о произошедшем", - сказала Журова.
"У меня есть ощущение, что они (украинская сторона) таким бесчеловечным образом отрабатывают заказ. У них в планах запугать", - добавила она.
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Светлана ЖуроваМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Атака ВСУ на автобус с детьми из БелоруссииВокруг спорта
 
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