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"Они боятся". На Западе раскрыли, что устроил Зеленский перед саммитом G7 - РИА Новости, 17.06.2026
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23:06 17.06.2026
"Они боятся". На Западе раскрыли, что устроил Зеленский перед саммитом G7

MP: Киев разворачивает пиар-кампании перед важными встречами ради финансирования

© AP Photo / Vadim GhirdaВладимир Зеленский на саммите G7 во Франции
Владимир Зеленский на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Владимир Зеленский на саммите G7 во Франции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские власти перед важными встречами разворачивают масштабную медийную кампанию, чтобы убедить Запад в целесообразности дальнейшей поддержки украинских войск.
  • Реальное положение ВСУ становится все более трагичным, однако Киев продолжает врать ради западного финансирования.
  • Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев к переговорам.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Украина развернула пиар-кампанию перед саммитом "Большой семерки", чтобы получить помощь от Запада, пишет Myśl Polska.
"Мы отовсюду слышим, что сейчас наступил решающий момент — быть или не быть украинской победе. Украинские власти перед важными встречами (группа Рамштайн, саммит G7) разворачивают масштабную медийную кампанию, призванную убедить Запад в целесообразности дальнейшей поддержки украинских войск", — говорится в публикации.
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Как отметил автор материала, реальное положение ВСУ становится все более трагичным, однако Киев продолжает врать ради западного финансирования.
"Это нужно Владимиру Зеленскому и его окружению. Они хотят любой ценой удержаться у власти, понимая, что окончание конфликта неизбежно поставит крест на их политической карьере, но не только — возможно, их ожидают и юридические проблемы, связанные с обвинениями в коррупции. Они боятся выборов и смены власти. Оставаться в нынешнем состоянии и постоянно откладывать выборы, хотя президентский срок уже давно истек, можно только в условиях войны. Таким образом, за комфорт Зеленского и компании платят своими жизнями тысячи простых украинских солдат", — резюмируется в статье.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
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