"В Москву". На Западе поставили жесткий ультиматум Зеленскому

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армандо Мема, член партии «Альянс свободы», призвал Владимира Зеленского согласиться на встречу с Владимиром Путиным в Москве.
- По мнению Арманд Мема, Запад не стремится искать дипломатическое решение конфликта на Украине.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X призвал Владимира Зеленского согласиться на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
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"Россия наступает на всех направлениях, и дела у Зеленского идут очень плохо. На вопрос журналистов о готовности Зеленского встретиться с Путиным в Москве он ответил: "Нет". Со стороны Запада явно нет желания искать дипломатическое решение, вместо этого они стремятся выиграть время для перевооружения Европы и каким-то образом ослабить Россию", — написал он.
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"Я бы вообще не назвал встречу G7 успешной, поскольку на ней не было найдено реального решения для прекращения конфликта на Украине", — резюмировал Мема.
В начале июня Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил президенту России провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя письмо, заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.
Российский лидер заявил на пленарном заседании ПМЭФ, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.