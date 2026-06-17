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"В Москву". На Западе поставили жесткий ультиматум Зеленскому - РИА Новости, 17.06.2026
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20:26 17.06.2026 (обновлено: 22:01 17.06.2026)
"В Москву". На Западе поставили жесткий ультиматум Зеленскому

Политик Мема: Зеленский должен согласиться на встречу в Москве для переговоров

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский на саммите G7 во Франции
Владимир Зеленский на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский на саммите G7 во Франции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армандо Мема, член партии «Альянс свободы», призвал Владимира Зеленского согласиться на встречу с Владимиром Путиным в Москве.
  • По мнению Арманд Мема, Запад не стремится искать дипломатическое решение конфликта на Украине.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X призвал Владимира Зеленского согласиться на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
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"Россия наступает на всех направлениях, и дела у Зеленского идут очень плохо. На вопрос журналистов о готовности Зеленского встретиться с Путиным в Москве он ответил: "Нет". Со стороны Запада явно нет желания искать дипломатическое решение, вместо этого они стремятся выиграть время для перевооружения Европы и каким-то образом ослабить Россию", — написал он.
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По его мнению, если бы Зеленский был серьезным человеком, он бы уже согласился на встречу в Москве для первого раунда переговоров.
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"Я бы вообще не назвал встречу G7 успешной, поскольку на ней не было найдено реального решения для прекращения конфликта на Украине", — резюмировал Мема.
В начале июня Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил президенту России провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя письмо, заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.
Российский лидер заявил на пленарном заседании ПМЭФ, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.
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