"В Москву". На Западе поставили жесткий ультиматум Зеленскому

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"Россия наступает на всех направлениях, и дела у Зеленского идут очень плохо. На вопрос журналистов о готовности Зеленского встретиться с Путиным в Москве он ответил: "Нет". Со стороны Запада явно нет желания искать дипломатическое решение, вместо этого они стремятся выиграть время для перевооружения Европы и каким-то образом ослабить Россию", — написал он.