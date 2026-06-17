Краткий пересказ от РИА ИИ
- IL Fatto Quotidiano пишет, что Владимир Зеленский продвигает идею бесконечного конфликта с Россией, чтобы продлить жизнь своему режиму.
- По мнению автора статьи, Зеленский пытается получить ракеты для систем Patriot, так как выживание киевского режима будет невозможно, если Москва получит полный контроль над украинским воздушным пространством.
- В публикации отмечается, что в какой-то момент Россия может решить пойти на Киев, держа под контролем его воздушное пространство, и тогда Киеву будет трудно выдержать осаду российской армии.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский продвигает идею бесконечного конфликта с Россией, чтобы продлить жизнь своему режиму, пишет IL Fatto Quotidiano.
"Он видит, что страна почти полностью утратила самые богатые и стратегически важные регионы, а также выход к морю. Он осознает, что Украина больше не сможет стать процветающим государством за счет торговли. Единственная возможность остаться значимой для Европы — это превратиться в новую Спарту <…>. Такое государство может процветать только в условиях боевых действий или при угрозе конфликта", — говорится в публикации.
"Все это кажется вполне разумным для построения жизни в условиях смерти, но есть одна проблема. В какой-то момент Россия может решить пойти на Киев, держа под контролем его воздушное пространство. Киеву будет трудно выдержать осаду российской армии, когда он постоянно подвергается ударам самыми современными ракетами в мире", — резюмируется в публикации.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
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