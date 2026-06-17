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Дерзкая выходка Зеленского в адрес премьера Италии попала на видео - РИА Новости, 17.06.2026
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19:40 17.06.2026 (обновлено: 19:56 17.06.2026)
Дерзкая выходка Зеленского в адрес премьера Италии попала на видео

Зеленский попытался поцеловать премьера Италии в губы на саммите G7

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский на полях саммита G7 во Франции попытался поцеловать премьер-министра Италии Джорджу Мелони.
  • Глава киевского режима, приветствуя итальянского премьера, наклонился слишком близко к ее лицу и вызвал возмущение.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский на полях саммита G7 во Франции попытался поцеловать премьер-министра Италии Джорджу Мелони.
На кадрах видно, как глава киевского режима приветствует итальянского премьера и наклоняется лицом к ее лицу. Мелони неловко отворачивается и смеется в ответ. После этого политики обнимаются и касаются друг друга щеками.
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