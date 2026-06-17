Дерзкая выходка Зеленского в адрес премьера Италии попала на видео

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский на полях саммита G7 во Франции попытался поцеловать премьер-министра Италии Джорджу Мелони.
- Глава киевского режима, приветствуя итальянского премьера, наклонился слишком близко к ее лицу и вызвал возмущение.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский на полях саммита G7 во Франции попытался поцеловать премьер-министра Италии Джорджу Мелони.
На кадрах видно, как глава киевского режима приветствует итальянского премьера и наклоняется лицом к ее лицу. Мелони неловко отворачивается и смеется в ответ. После этого политики обнимаются и касаются друг друга щеками.
Саммит G7 проходит 15-17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен, недалеко от границы со Швейцарией. Помимо членов объединения, участие во встрече примут лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.
В воскресенье состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, американский лидер выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта на Украине, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.