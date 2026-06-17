Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский обратился с просьбой предоставить Украине лицензию на производство американских зенитных ракетных комплексов и соответствующих ракет.
- Читатели Sankei Shimbun выразили возмущение по поводу этой просьбы.
- В комментариях выражается мнение о том, что Украина должна разрабатывать и производить технологии самостоятельно.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Просьба Владимира Зеленского предоставить Украине лицензию на производство американских зенитных ракетных комплексов и соответствующих ракет вызвала бурную реакцию читателей Sankei Shimbun.
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"Российские "Герани" и крылатые ракеты очень эффективны. Теперь Киев требует технологии. Мне кажется, (Дональд. — Прим. Ред.) Трамп будет вне себя от такой наглости", — возмутился один из комментаторов.
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"А как же те самые "лучшие в мире военные технологии", которыми так хвалится Украина? Разрабатывайте сами, производите сами. Трамп, должно быть, в шоке", — отметил другой.
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"Ничего нового. Зеленский думает только о себе, еще и требования какие-то выдвигает. Он умеет только брать, но ничего не дает взамен", — написал третий.
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"Зеленский так гордо назвал это "встречей". Но, по сути, Трамп просто пару раз кивнул и рассеянно бросил что-то вроде: "Ага, ага". Зеленский слишком эгоистичен. Просто червяк какой-то", — заключили читатели.
Глава киевского режима встретился с Трампом 16 июня на полях саммита стран "Большой семерки" в Эвиане. После встречи лидер киевского режима сообщил, что обратился с просьбой предоставить Украине лицензию на производство американских зенитных ракетных комплексов и соответствующих ракет.
По сообщениям украинских СМИ, окончательного ответа Зеленский не получил, но выразил намерение продолжить обсуждение.
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