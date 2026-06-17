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Депутат Рады набросился на Зеленского после случившегося в Брянской области - РИА Новости, 17.06.2026
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18:25 17.06.2026 (обновлено: 23:30 17.06.2026)
Депутат Рады набросился на Зеленского после случившегося в Брянской области

Депутат Рады Дмитрук осудил атаку ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Верховной рады Артем Дмитрук осудил удар ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области.
  • В результате удара погибла женщина, восемь человек получили осколочные ранения, включая шестерых детей.
  • МИД Белоруссии назвал произошедшее актом терроризма и потребовал объяснений от Киева.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале осудил удар ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области.
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"Зеленский дроном атаковал автобус с белорусской детской футбольной командой в Брянской области: есть погибшая и раненые дети в тяжелом состоянии. Избивать и убивать женщин и детей — это его высшее достижение!" — возмутился он.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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Вчера, 17:09
Ранее сегодня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии.
В салоне было 44 пассажира, из них 28 — юные спортсмены из ДЮСШ № 2 города Речицы. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая их. Восемь человек получили осколочные ранения, включая шестерых детей. Состояние одного из них тяжелое, врачи делают ему операцию. Другим пострадавшим также оказывают помощь, в том числе психологическую. Остальных ребят в ближайшее время отправят домой.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала атаку ВСУ охотой на мирных жителей. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что будет держать ситуацию на контроле.
Министерство иностранных дел Белоруссии подчеркнуло, что ВСУ совершили акт терроризма. Минск потребовал объяснений от Киева.
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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Вчера, 15:05
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьБелоруссияМинскАртем ДмитрукЕгор КовальчукМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныАтака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
 
 
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