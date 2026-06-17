Депутат Рады набросился на Зеленского после случившегося в Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Верховной рады Артем Дмитрук осудил удар ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области.
- В результате удара погибла женщина, восемь человек получили осколочные ранения, включая шестерых детей.
- МИД Белоруссии назвал произошедшее актом терроризма и потребовал объяснений от Киева.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале осудил удар ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области.
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"Зеленский дроном атаковал автобус с белорусской детской футбольной командой в Брянской области: есть погибшая и раненые дети в тяжелом состоянии. Избивать и убивать женщин и детей — это его высшее достижение!" — возмутился он.
Ранее сегодня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии.
В салоне было 44 пассажира, из них 28 — юные спортсмены из ДЮСШ № 2 города Речицы. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая их. Восемь человек получили осколочные ранения, включая шестерых детей. Состояние одного из них тяжелое, врачи делают ему операцию. Другим пострадавшим также оказывают помощь, в том числе психологическую. Остальных ребят в ближайшее время отправят домой.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала атаку ВСУ охотой на мирных жителей. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что будет держать ситуацию на контроле.