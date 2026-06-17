Депутат Рады набросился на Зеленского после случившегося в Брянской области

"Зеленский дроном атаковал автобус с белорусской детской футбольной командой в Брянской области: есть погибшая и раненые дети в тяжелом состоянии. Избивать и убивать женщин и детей — это его высшее достижение!" — возмутился он.

В салоне было 44 пассажира, из них 28 — юные спортсмены из ДЮСШ № 2 города Речицы. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая их. Восемь человек получили осколочные ранения, включая шестерых детей. Состояние одного из них тяжелое, врачи делают ему операцию. Другим пострадавшим также оказывают помощь, в том числе психологическую. Остальных ребят в ближайшее время отправят домой.