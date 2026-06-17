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"Ждут смерти". На Украине забили тревогу из-за состояния Зеленского - РИА Новости, 17.06.2026
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17:09 17.06.2026 (обновлено: 22:51 17.06.2026)
"Ждут смерти". На Украине забили тревогу из-за состояния Зеленского

Историк Гавришко заявила о падении рейтингов Зеленского

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марта Гавришко заявила о падении рейтингов Владимира Зеленского среди населения.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Украинский историк Марта Гавришко в соцсети Х заявила о падении рейтингов Владимира Зеленского среди населения.
«
"Поддержка Зеленского стремительно падает. Все больше украинцев с нетерпением ждут жизни после войны и после смерти комика. Проблема в том, что эти два события могут быть взаимосвязаны", — написала она.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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Так она прокомментировал опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС), который показал, что количество украинцев, считающих, что необходимо сменить Зеленского, выросло за три последние года почти втрое – с 23% до 67%.
О необходимости проведения выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент Соединенных Штатов, который ранее называл главу киевского режима "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024-го, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за объявленного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский тогда заявлял о несвоевременности проведения голосования. Хотя срок президентских полномочий Зеленского истек, в Киеве настаивают, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
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