"Мы уже проиграли". В Киеве накинулись на Зеленского из-за ЧП на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский отказался от всех обещаний, которые давал во время президентской гонки, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

Она отметила, что глава киевского режима обещал украинцам избавить страну от коррупции и стабилизировать отношения с Москвой. Вместо этого он начал пропаганду "бесконечной войны", а его ближайшее окружение ворует миллиарды.

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался от всех обещаний, которые давал во время президентской гонки, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

"Ни одному слову Зеленского доверять больше нельзя. Человек, который пропагандирует бесконечную войну и радикальную милитаризацию, не станет следующим президентом Украины — именно по этому курсу сегодня ведут нашу страну", — написала она в соцсети X.

Мендель напомнила, что в 2019 году Зеленский клялся, что сможет стабилизировать отношения Москвы Киева и искоренить коррупцию.

"Однако сегодня он яростно выступает против выборов, в то время как его ближайшее окружение <…> продолжает воровать миллиарды для своих предприятий, связанных с войной. Мы все проиграли. Популизм победил", — заключила она.

О необходимости проведения выборов на Украине заявлял в декабре 2025-го президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который ранее называл главу киевского режима "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до четырех процентов.

После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.