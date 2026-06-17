Рейтинг@Mail.ru
"Мы уже проиграли". В Киеве накинулись на Зеленского из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 17.06.2026 (обновлено: 19:50 17.06.2026)
"Мы уже проиграли". В Киеве накинулись на Зеленского из-за ЧП на Украине

Мендель: Зеленский отказался от всех обещаний, которые давал перед выборами

© REUTERS / Ints KalninsВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Таллинне
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Таллинне - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / Ints Kalnins
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Таллинне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский отказался от всех обещаний, которые давал во время президентской гонки, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
  • Она отметила, что глава киевского режима обещал украинцам избавить страну от коррупции и стабилизировать отношения с Москвой. Вместо этого он начал пропаганду "бесконечной войны", а его ближайшее окружение ворует миллиарды.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался от всех обещаний, которые давал во время президентской гонки, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
"Ни одному слову Зеленского доверять больше нельзя. Человек, который пропагандирует бесконечную войну и радикальную милитаризацию, не станет следующим президентом Украины — именно по этому курсу сегодня ведут нашу страну", — написала она в соцсети X.
Владимир Зеленский на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
"Будет казнь". Депутат Рады выступил с внезапным заявлением о Зеленском
Вчера, 15:40
Мендель напомнила, что в 2019 году Зеленский клялся, что сможет стабилизировать отношения Москвы и Киева и искоренить коррупцию.
"Однако сегодня он яростно выступает против выборов, в то время как его ближайшее окружение <…> продолжает воровать миллиарды для своих предприятий, связанных с войной. Мы все проиграли. Популизм победил", — заключила она.
О необходимости проведения выборов на Украине заявлял в декабре 2025-го президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который ранее называл главу киевского режима "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024-го, однако были отменены из-за объявленного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский тогда заявлял о несвоевременности проведения голосования. Хотя срок президентских полномочий Зеленского истек, в Киеве настаивают, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
"Скоро умрет". На Западе пришли в ужас от решения Зеленского
16 июня, 23:07
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийКиевМоскваЮлия Мендель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала