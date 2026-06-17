Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский отказался от всех обещаний, которые давал во время президентской гонки, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
- Она отметила, что глава киевского режима обещал украинцам избавить страну от коррупции и стабилизировать отношения с Москвой. Вместо этого он начал пропаганду "бесконечной войны", а его ближайшее окружение ворует миллиарды.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался от всех обещаний, которые давал во время президентской гонки, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
"Ни одному слову Зеленского доверять больше нельзя. Человек, который пропагандирует бесконечную войну и радикальную милитаризацию, не станет следующим президентом Украины — именно по этому курсу сегодня ведут нашу страну", — написала она в соцсети X.
"Однако сегодня он яростно выступает против выборов, в то время как его ближайшее окружение <…> продолжает воровать миллиарды для своих предприятий, связанных с войной. Мы все проиграли. Популизм победил", — заключила она.
О необходимости проведения выборов на Украине заявлял в декабре 2025-го президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который ранее называл главу киевского режима "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024-го, однако были отменены из-за объявленного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский тогда заявлял о несвоевременности проведения голосования. Хотя срок президентских полномочий Зеленского истек, в Киеве настаивают, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.