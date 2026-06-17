Рейтинг@Mail.ru
Зеленский поставил на поток убийства детей ради власти, заявил Слуцкий - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 17.06.2026
Зеленский поставил на поток убийства детей ради власти, заявил Слуцкий

Слуцкий: Зеленский с друзьями из ЕС поставил на поток убийства детей ради власти

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что атака ВСУ на автобус с юниорской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области — это варварский теракт.
  • По словам Слуцкого, за нападение на детей несут ответственность Зеленский и его западные спонсоры.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский и его "группа поддержки" из числа европейских лидеров поставили на чудовищный поток убийства детей ради властных амбиций, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Атака ВСУ на автобус с юниорской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области - еще один варварский теракт в череде военных преступлений киевского режима. Снова били по детям, снова жертвы… Зеленский и его "группа поддержки" из числа европейских лидеров сегодня поставили на чудовищный поток убийства детей ради своих властных амбиций. Этому должен быть положен конец, а все виновные сурово наказаны", - сказал Слуцкий.
Владимир Зеленский на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
"Будет казнь". Депутат Рады выступил с внезапным заявлением о Зеленском
Вчера, 15:40
Парламентарий добавил, что у Зеленского и его западных спонсоров руки по локоть в детской крови. По его словам, те кто буквально накануне на саммите G7 призвал к поддержке неонацистского киевского режима, несут всю полноту ответственности за нападение на детей, на юных спортсменов.
"Белорусская сторона уже выразила протест и возбудила уголовное дело. Но также на это должны обратить внимание все международные организации и осудить варварство бандеровцев. Так же, как и все остальные теракты", - подчеркнул он.
Как сообщил ранее в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Рютте: Зеленский не примет участия в отдельном заседании лидеров стран НАТО
Вчера, 14:23
 
В миреБелоруссияБрянская областьГеленджикЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ЗеленскийЕгор КовальчукВооруженные силы УкраиныЕвросоюзГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала