Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что атака ВСУ на автобус с юниорской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области — это варварский теракт.
- По словам Слуцкого, за нападение на детей несут ответственность Зеленский и его западные спонсоры.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский и его "группа поддержки" из числа европейских лидеров поставили на чудовищный поток убийства детей ради властных амбиций, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Атака ВСУ на автобус с юниорской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области - еще один варварский теракт в череде военных преступлений киевского режима. Снова били по детям, снова жертвы… Зеленский и его "группа поддержки" из числа европейских лидеров сегодня поставили на чудовищный поток убийства детей ради своих властных амбиций. Этому должен быть положен конец, а все виновные сурово наказаны", - сказал Слуцкий.
Парламентарий добавил, что у Зеленского и его западных спонсоров руки по локоть в детской крови. По его словам, те кто буквально накануне на саммите G7 призвал к поддержке неонацистского киевского режима, несут всю полноту ответственности за нападение на детей, на юных спортсменов.
"Белорусская сторона уже выразила протест и возбудила уголовное дело. Но также на это должны обратить внимание все международные организации и осудить варварство бандеровцев. Так же, как и все остальные теракты", - подчеркнул он.
Как сообщил ранее в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь.