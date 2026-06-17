МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский и его "группа поддержки" из числа европейских лидеров поставили на чудовищный поток убийства детей ради властных амбиций, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Белорусская сторона уже выразила протест и возбудила уголовное дело. Но также на это должны обратить внимание все международные организации и осудить варварство бандеровцев. Так же, как и все остальные теракты", - подчеркнул он.