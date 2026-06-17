Краткий пересказ от РИА ИИ
- Опрос КМИС показал, что количество украинцев, считающих, что необходимо сменить Зеленского на посту президента, выросло за три последние года почти втрое — с 23 процентов до 67.
- Депутат Верховной рады Артем Дмитрук считает, что результаты опроса подтвердили наличие серьезного недовольства властью Зеленского в обществе.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский столкнулся с колоссальным снижением поддержки в обществе, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Так он прокомментировал итоги опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), которые показали, что количество украинцев, считающих, что необходимо сменить Зеленского, выросло за три последних года почти втрое: с 23 процентов до 67 процентов.
По мнению парламентария, результаты опроса подтвердили, что Украина столкнулась с "захватом страны террористом Зеленским".
О необходимости проведения выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент Соединенных Штатов, который ранее называл главу киевского режима "диктатором без выборов" и отмечал, что рейтинг Зеленского опустился до четырех процентов.
После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024-го, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако были отменены в связи с объявлением военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский тогда заявлял о несвоевременности проведения голосования. Хотя срок президентских полномочий Зеленского истек, в Киеве настаивают, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.