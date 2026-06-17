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"Будет казнь". Депутат Рады выступил с внезапным заявлением о Зеленском - РИА Новости, 17.06.2026
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15:40 17.06.2026 (обновлено: 21:26 17.06.2026)
"Будет казнь". Депутат Рады выступил с внезапным заявлением о Зеленском

Дмитрук: Зеленский столкнулся с масштабным снижением поддержки среди украинцев

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский на саммите G7 во Франции
Владимир Зеленский на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский на саммите G7 во Франции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Опрос КМИС показал, что количество украинцев, считающих, что необходимо сменить Зеленского на посту президента, выросло за три последние года почти втрое — с 23 процентов до 67.
  • Депутат Верховной рады Артем Дмитрук считает, что результаты опроса подтвердили наличие серьезного недовольства властью Зеленского в обществе.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский столкнулся с колоссальным снижением поддержки в обществе, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Так он прокомментировал итоги опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), которые показали, что количество украинцев, считающих, что необходимо сменить Зеленского, выросло за три последних года почти втрое: с 23 процентов до 67 процентов.
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"Думаю, для большинства здравомыслящих людей давно очевидно: никакого реального рейтинга у Зеленского уже давно нет. И если на Украине будет восстановлено хоть какое-то политическое поле, то его рейтинг будет равен казни на Майдане", — написал Дмитрук в Telegram-канале.
По мнению парламентария, результаты опроса подтвердили, что Украина столкнулась с "захватом страны террористом Зеленским".
О необходимости проведения выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент Соединенных Штатов, который ранее называл главу киевского режима "диктатором без выборов" и отмечал, что рейтинг Зеленского опустился до четырех процентов.
После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024-го, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако были отменены в связи с объявлением военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский тогда заявлял о несвоевременности проведения голосования. Хотя срок президентских полномочий Зеленского истек, в Киеве настаивают, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
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