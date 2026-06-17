Рютте: Зеленский не примет участия в отдельном заседании лидеров стран НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский не примет участия в общем заседании лидеров стран НАТО на саммите в Анкаре 7–8 июля.
- Для украинского лидера готовится программа, включающая двусторонние встречи и переговоры с союзниками.
- Формат саммита в Анкаре для Зеленского будет отличаться от некоторых предыдущих встреч альянса.
БРЮССЕЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский не примет участия в отдельном общем заседании лидеров стран НАТО на саммите альянса в Анкаре, который пройдет 7-8 июля, сообщил генсек НАТО Марк Рютте.
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"Мы предполагаем, что президент Украины во время саммита НАТО будет проводить программу, аналогичную той, что была в прошлом году в Гааге: много встреч, но не будет отдельной встречи со всеми 32 лидерами, потому что у нас будет одна встреча с 32 лидерами на уровне членов", - сказал он на пресс-конференции перед встречей министров обороны НАТО, которая пройдет в четверг.
Таким образом, формат саммита в Анкаре для Зеленского будет отличаться от некоторых предыдущих встреч альянса, на которых проводились отдельные заседания Совета НАТО-Украина на уровне глав государств и правительств.