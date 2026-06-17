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Рютте: Зеленский не примет участия в отдельном заседании лидеров стран НАТО - РИА Новости, 17.06.2026
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14:23 17.06.2026
Рютте: Зеленский не примет участия в отдельном заседании лидеров стран НАТО

Рютте: Зеленский не примет участия в заседании лидеров стран НАТО в Анкаре

© REUTERS / Hayk BaghdasaryanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / Hayk Baghdasaryan
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский не примет участия в общем заседании лидеров стран НАТО на саммите в Анкаре 7–8 июля.
  • Для украинского лидера готовится программа, включающая двусторонние встречи и переговоры с союзниками.
  • Формат саммита в Анкаре для Зеленского будет отличаться от некоторых предыдущих встреч альянса.
БРЮССЕЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский не примет участия в отдельном общем заседании лидеров стран НАТО на саммите альянса в Анкаре, который пройдет 7-8 июля, сообщил генсек НАТО Марк Рютте.
По его словам, для украинского лидера готовится программа, аналогичная прошлогоднему саммиту в Гааге, включающая двусторонние встречи и переговоры с союзниками, однако отдельного заседания с участием всех лидеров стран НАТО для него не предусмотрено.
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"Мы предполагаем, что президент Украины во время саммита НАТО будет проводить программу, аналогичную той, что была в прошлом году в Гааге: много встреч, но не будет отдельной встречи со всеми 32 лидерами, потому что у нас будет одна встреча с 32 лидерами на уровне членов", - сказал он на пресс-конференции перед встречей министров обороны НАТО, которая пройдет в четверг.
Таким образом, формат саммита в Анкаре для Зеленского будет отличаться от некоторых предыдущих встреч альянса, на которых проводились отдельные заседания Совета НАТО-Украина на уровне глав государств и правительств.
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