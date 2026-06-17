Рютте: Зеленский не примет участия в отдельном заседании лидеров стран НАТО

«

"Мы предполагаем, что президент Украины во время саммита НАТО будет проводить программу, аналогичную той, что была в прошлом году в Гааге: много встреч, но не будет отдельной встречи со всеми 32 лидерами, потому что у нас будет одна встреча с 32 лидерами на уровне членов", - сказал он на пресс-конференции перед встречей министров обороны НАТО, которая пройдет в четверг.